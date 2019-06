las áreas de gobierno aunque ya se han publicado en el Boletín Oficial no es incompatible con que tengan responsabilidades en la gestión municipal aquellos e integrantes de la candidatura de bosque que han tenido también apoyo ciudadano y que por tanto

las decisiones que tome esta corporación pero creo que son acuerdos compatibles y aquí no hay nada secreto

ya no es secreto ese documento pero el alcalde José Luis Martínez Almeida ha vuelto a negarse a hacerlo público

que sea público no me puedo comprometer porque esto

Voz 4

00:52

no entra dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puede ser de otra manera es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente