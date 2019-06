Las noticias de Galicia, 16:02 (20/06/2019)

es un entiendo que que sea antes de que que firmó unos compromisos que adquirir unos compromisos con una marea pues eh oyendo nunca tecno lo que hizo con serios no peruano a partir de ahí son esas son espera Swayze se está done pues eh hasta

Voz 4

00:52

digamos que estando palabras muy vigorosas por parte de la Coordinadora de marea podía hacer prever puede indicar que que hay una cultura e inminente pero no esta no nos ha visto o corra en caso de que ocurra como te digo no seguiremos trabajando eh no defender los intereses de la ciudadanía que para que vinimos aquí