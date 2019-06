Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:02 (20/06/2019)

el conseller de Obras Públicas Arcadi España reconoce que han bajado las licitaciones de obra pública en el primer cuatrimestre del año asegura estar muy interesado y preocupado por este asunto y de hecho ha hablado esta mañana con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio también con el presidente de la Federación de contratistas de obra pública de la Comunitat España llama la atención sobre el hecho de que el gol yerno está actualmente con unos presupuestos prorrogados porque el PP y Ciudadanos no permitieron que se aprobaran los presupuestos con mayores inversiones para la Comunitat Valenciana de los últimos años además el conseller recuerda también que es importante ver las cifras por periodos no sólo por trimestres porque desde que gobierna Pedro Sánchez han aumentado las licitaciones en nuestra Comunidad en algo más de seiscientos cuarenta millones de euros

Voz 2

00:47

es verdad que en este primer cuatrimestre la licitación han sido baja pero si miramos el periodo desde que está este último Gobierno comparado con el mismo periodo del anterior Gobierno se ha incrementado en casi si no me equivoco seiscientos cuarenta millones de euros la licitación en la Comunidad Valenciana por lo tanto miremos desde un punto de vista global siempre en el contexto por un lado presupuesto prorrogado por otro lado el conjunto desde que hay un nuevo gobierno en España no