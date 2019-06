Las noticias de Andalucía, 16:02 (20/06/2019)

hola buenas tardes crisis en Vox en Algeciras ya que miembros del partido de ultraderecha no quieren formar equipo de gobierno juntos y no descartan incluso acudir al grupo de no adscritos Algeciras Rubén García la división interna en Vox de

Voz 2

00:18

a las puede provocar Castells Secretario General del Ayuntamiento de la ciudad tenga que consultar a la dirección nacional del partido de ultraderecha se inscribe Antonio Gallardo a Jorge Domínguez como miembro del grupo municipal es que el concejal del partido este último Jorge Domínguez no quiere firmar la constitución del grupo junto al portavoz por lo que no descarta hacerlo por sí mismo o pasarse al grupo de no adscritos Domínguez dice que el partido la dado su apoyo después de corroborar supuestas irregularidades cometidas por su compañero denunciada ante los órganos nacionales pero que de momento no le destituya