Las noticias de Andalucía, 17:02 (20/06/2019)

como cuando ocurren este tipo de cosa eh entiendan ustedes que en una comunidad tan grande como la nuestra nos desayunamos cada día con sobresalto no ocurrió ayer efectivamente en Sevilla está la inspección está la inspección trabajando para saber cuáles son los motivos es lo que ha ocurrido no cuando ocurre útil con una una situación de la delegación lógicamente está siempre encima de lo que haya podido ocurrir interviene inmediatamente la inspección la inspección una vez que sea informado informa estamos a la espera de ese informe

Voz 0684

01:41

yo lo que quiero destacar autista no actuar tema ya no sino del hacia que Vigo es más grande que todo poco yo no aguanto más coca sicómpopo doce ella hoy puede esta otra persona como madre que hizo cualquier madre que hagan algo que lo denuncie de un ave