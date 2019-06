Las noticias de Asturias, 17:02 (20/06/2019)

la Oficina Europea de Patentes ha entregado este jueves a la científica asturiana Margarita Salas dos premios al inventor Europeo dos mil diecinueve en una ceremonia celebrada en Viena un jurado internacional ha seleccionado a salas como ganadora en la categoría de logro de toda una vida por haber puesto la secuenciación de ADN al alcance de muchos más investigadores y científicos ya allanar el camino para nuevos avances en genética además el público la elegido también ganadora en la categoría de premio popular el premio es otorgado anualmente para distinguir a los inventores destacados de Europa y el resto del mundo que hayan realizado una contribución excepcional a la sociedad al progreso tecnológico ya al crecimiento económico la exconsejera de Cultura Mercedes Álvarez ha reconocido esta mañana en el juicio del caso Niemeyer que las cuentas nunca se presentaron en plazo durante su etapa en la presidencia de la Fundación Ikeda una de sus preocupaciones Álvarez como hicieron en su día el resto de patronos ha apuntado que había confianza absoluta en Natalio Grueso director de la Fundación Niemeyer hasta dos mil once y en el secretario de la entidad José Luis Rebollo

Voz 3

01:09

aquí hay funciones absoluta e las personas que no es director general que secretario había una confianza absoluta en ella ese tipo de cosas en sus opciones a quién controlaba el Gobierno regional pues yo no yo creo que el yo no tenía que estar contra el hueso de director incumplía la pagina