Las noticias de Galicia, 17:02 (20/06/2019)

Voz 0028

00:05

rescatados sanos y salvos los tres tripulantes de un pesquero que se ha incendiado hoy después hundido frente a la costa de Camariñas ha ocurrido poco después de las dos de la tarde al noroeste de Cabo Vila Noel Isabel II se encontraba en la zona de Punta Pedrosa cuando se ha registrado ese fuego a bordo sus tres tripulantes han sido rescatados por otra embarcación próxima de nombre barquillas después una embarcación de Salvamento ha llevado a Camariñas a los tres rescatados que no han precisado asistencia sanitaria todavía de los sucesos la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que por segundo día consecutivo ha dado positivo en la prueba de alcoholemia el hombre vecino de Sada regresaba a casa conduciendo un coche sin permiso y sin seguro volvía de un juicio rápido por la alcoholemia positiva que dio ayer cuando los agentes le pararon y comprobaron que volvía a las andadas el control de All de hoy no ha sido casual al tratarse de un conductor multi reincidente tráfico le estaba haciendo un seguimiento especial el vehículo ha sido decomisado más cosas los diputados de la Comisión de Agricultura han visitado el Centro de Coordinación de Incendios ven con buenos ojos el incremento de medios técnicos pero han expresado cierto recelo sobre el Pla diga el plan contra incendios escuchamos a Xosé Luis vivas ya Begoña Rodríguez