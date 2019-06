Cataluña qué tal bona tarda a la Xunta a la altura o central no Axa opta tu vaca también ha distanciado a la Constitución Carlas Puig Ramón y Toni Comín a través de la Advocaat Gonzalo Boyer ya da aclara vacantes óseos dos desconoce también ha dado el líder de Esquerra Oriol Junqueras Raúl flores

Voz 3

00:21

la Xunta la actual a comunicara al Parlamento Europeo Carlos III la eurodiputada electas no han acatar la Constitución española da banda organismo impartan anda tachaba Cannes aunque usas consta han consecuencia Avs tres eurodiputados quedan Sense dio recorran capucha amónico Comín no va al Congreso la Xunta la actual lo hace Alcarràs Atocha Saura diputadas electas como paso previo para pude Dret de la Europarlamento para que Junqueras al Tribunal Supremo no va a que eso