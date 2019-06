La San Juan se viste de Fiesta

Voz 1 00:00 a quince minutos para las dos de la tarde de los avanzada que en este tramo final de Hoy por hoy vamos a hablar de fiestas las fiestas que comienzan hoy en la Sanjuán como leamos aquí en Logroño comienza en esas fiestas en la calle San Juan de Logroño y bueno vamos a hablar de este programa de las actividades que han preparado con Pedro carca es el secretario de la Asociación de la zona de la calle San Juan qué tal buenas tardes bienvenidos

Voz 2 00:23 buenas tardes bueno muchas gracias días

Voz 1 00:25 estas que esto es digamos el el cogollo de un mes de julio que usted está siendo bastante animado no

Voz 2 00:31 sí sí la verdad es que este año bueno Nos hemos estirado un poquito y entre San Bernabé y San Juan hemos hecho un par de actividades y la verdad es que hacemos un mes de junio muy completo

Voz 1 00:43 no sois tiro bastante tuvieron un par de miembros de la asociación cuando presenta este es el programa de actividades extra del público esos conciertos ya esas primeras actividades que ha programado

Voz 2 00:54 sí la verdad que sí la verdad es que bueno afortunadamente tenemos un público bastante bastante fiel di numeroso y bueno este año se trataba pues de de hacer más actividades que otros años pues por la situación pues un poco aportó habíamos hecho lo justito no y este año pues eso se trataba de de hacer algo o algo más más grande además teniendo en cuenta que bueno no ha patrocinado también una una bodega con lo cual pues económicamente Nos lo podíamos permitir

Voz 1 01:26 sigue el Day es un esfuerzo pero a veces hay que hacerlas públicas bueno allí las fiestas que decíamos que es la lo lo central digamos de este de este mes de junio fiestas comienzan a las ocho de la tarde y que habéis preparado para para hoy para los próximos días

Voz 2 01:40 bueno pues la verdad es que hoy empezamos muy muy los grandes era difícil de repetir porque contamos con la presencia de una gran persona ningún personaje como es Bernardo Sánchez muy querido y muy reconocido en la calle la verdad es que es un honor contar con con él esta tarde para que del pregón y a partir de ahí pues el cohete y unos días de fiesta de actuaciones musicales de de actividades infantiles y donde la gente pues podrá disfrutar en la calle

Voz 1 02:11 no es que estas completas un pregón con Goethe con todo no

Voz 2 02:14 hay procesión el último día de San Juan a cargo de las mujeres de San Juan

Voz 1 02:18 bueno que estaban las cosas para la San Juan al margen de fiestas y actividades extras qué tal va el día a día de la San Juan

Voz 2 02:24 bueno pues yo creo que bastante bien el otro día cuando hacíamos la presentación en la rueda de prensa yo decía que que bueno que la calle en general goza de buena salud y que han sido años muy complicados para todos los sectores para todos los gremios para la hostelería también lógicamente más allá de que la gente pues bueno sale el sábado vive en los establecimientos llenos pero bueno luego hay que vivir toda la semana en han pasado momentos difíciles pero en general bien porque yo creo que la calle ha sabido mantener su rumbo y su objetivo no más allá de caer en cosas que igual pueden ser más rentables en primer instante pero en ese sentido yo creo que todos los locales han han ido por donde ha ido siempre en la calle San Juan que es cuidar las cosas hacer las cosas con cariño con mucha calidad y y bueno ahí estamos y creo que la respuesta del público es buenísimo

Voz 1 03:18 además hay un problema añadido lo comentábamos antes a micrófono cerrado es que uno para la San Juan iba realmente a bares por qué no haces otra vida que que no sean bares porque no hay más

Voz 2 03:27 sí eso es desgraciadamente hace años en la calle San Juan que era un pequeño reducto de todavía contábamos con

Voz 1 03:35 el comercio aunque fuera un poco

Voz 2 03:38 o un poco comercio especial los residual pero sí que evidentemente nosotros como hosteleros reclamamos y queremos que en el centro de Logroño haya comercio e que no se convierta el centro histórico en un bar como parece que que bueno que que está pasando desgraciadamente ella nosotros hace años ya lo advertimos que bueno que esto lo teníamos que cuidar y que que era un bien de todos pero que había que cuidarlo y cuando se masificada es muy difícil que eso permanezca dentro de unos baremos de calidad que son los que precisamente nos hace entender prestigio fuera

Voz 1 04:20 quizá uno de los mayores aciertos de la San Juan de la estrategia de las direcciones que habéis conseguido en estos últimos años diría yo una definir muy bien pues tiene entidad no identidad incluso vuestro público no sé

Voz 2 04:31 sí sí sí en público característico muy distinto al de otras zonas exacto cuando a ver cuando no trabaja tiene que tener claro hacia dónde se dirige no porque no es lo mismo dirigirte hacia un público que hacia otro entonces en ese aspecto sí que yo creo que se han hecho muy bien las cosas se ha cuidado mucho eh eh sobre todo al público al público local que a ver que no lo hemos vendido nosotros que ahora cuando vas por ahí la gente dice la calle San Juan Ésta es la que viene las lo los de Logroño tal son Nos lo hemos vendido nosotros eso no se se ha hecho la gente te lo reconoce ahora ya sin y así lo habla no con lo cual pues bueno pues el resultado es bueno

Voz 1 05:15 sin volverse loco con los precios que va a suponer un aspecto un aspecto muy importante nota la diferencia cuando se sale el tema de los precios es fundamental a Bernardo

Voz 3 05:25 Sánchez qué tal cómo estás buenas tardes qué tal cómo estáis Jorge

Voz 1 05:29 pues estos bonito te ahora ámbito todos los odios pues estábamos hablando de Tim esta tarde pregón de esas fiestas de la calle San Juan a partir de las ocho de la tarde yo no lo sabía pero me decías antes cuando concertado en la entrevista que era una calle con mucho significado para ti verdad

Voz 4 05:42 sí muchísimo hay crecí eh yo

Voz 3 05:46 ya con mis padres de avenida de Colón y aquí no a mí efectivamente en fin ya podemos contar quedamos vecinos hay familias más que a mí me he pero sí lo que pasa es que yo pasé

Voz 5 05:58 muchísimos días y muchísimo tiempo una especie de vida paralela en casa de mi abuela dimitía en la calle

Voz 4 06:03 eh Juan ahí bueno yo tengo

Voz 5 06:08 quiero decir algunos momentos más emocionantes y más y más bonitos de mi vida aprendí

Voz 6 06:14 deje de muchas cosas que están en esa calle en la casa de

Voz 5 06:17 de de mi abuela y una calle que luego no nueve abandonada en absoluto

Voz 1 06:23 me decía Pedro como que está aquí que está aquí conmigo me dices que más se fue y luego olió

Voz 5 06:28 sí sí cuando cuando nos casamos cuando es que somos Teresa yo volvimos a vivir Calle San Juan incluso enfrente de la casa de mi abuela emitida justamente en el portal de de enfrente solamente que en una buhardilla una guardia que no daba no daba a la calle no veíamos la calle veíamos más cerca las torres de la Redonda que que la calle pero hay vivimos cinco años aproximadamente eh aún todavía pasábamos a cenar con mi tía una noche a a la semana para hacerle compañía hay porque las cenas en casa de mi abuela en era muy emocionantes y no dejaban trasnochar ver la televisión los estudios unos alguna con dos rombos y subía no esta vecina de la mañana contarle películas que ya ve cine que yo no podía al problema de accesibilidad contarnos las a casa de mi abuela la noche se casará vuelan muy intensas y muy muy divertidas

Voz 1 07:16 como en los quedan grabados a fuego en los lugares de la infancia verdad

Voz 5 07:19 sí claro eso es no es que lo decir que decía que dadme hasta los siete años olvidados de lo demás no hay hay hay pasa todo no hasta los siete ocho años en esos años de implicación de todos de lo que luego te hace una película en la cabeza de la vía

Voz 1 07:35 ah yo no sé cómo recibiste el el encargo porque está claro hace muchísimas cosas pero ya Pregón de las Fiestas de la calle San Juan

Voz 3 07:44 pues mira lo recibió es como por teléfono pero me hizo una ilusión enorme pero lo sabe que fue el que

Voz 5 07:50 T El que me llamó eh vamos a yo no podría más que dar un pregón que se esté L El de esta calle y no para en fin no dar ninguna

Voz 7 08:00 ningún ser ni ninguna

Voz 5 08:03 la soflama Un pregón el que como que el que el que seguro alguno de los que estén escuchando lo podrán participar mucho de lo que de lo que yo diga pero es algo que que que me sale premiado hablar hay ya recordar al cabo de más de medio siglo de de eh residente intermitente de la calle eh y ya me me sale de dentro es la calle que atraviesa ya no la travieso ya ella sino que es la calles que me Sunny por dentro entonces eso me me sale cuna cierta naturalidad creo otra cosa será UCO

Voz 3 08:37 pero hay supongo que tendré asiste si artificiero

Voz 8 08:40 sí sí sí habrá iba

Voz 3 08:43 Pablo habla habla ayuda al ciento doce que bueno bueno seguro que

Voz 1 08:48 tú tienes ya homenaje a las ventanas porque no se Bernardo yo imagino conociendo de que se da un pregón que mezclará no lo festivo con lo emotivo

Voz 5 08:59 sí claro base de inevitable por un lado estamos en vocal de una de una fiesta y procuraré echarle algún humor pero claro la la emoción tiene muchos colores distintos Si era emoción a veces incluso roza con la melancolía y goza con la con la nostalgia eso también es inevitable tampoco me lo perdonaría el confesar que esa es una parte de me movía y que me afecta mucho al recordarlo hoy me conmueven

Voz 1 09:31 estamos convencidos de que va a ser un gran pregón fíjate incluso Un cohete Bernard

Voz 8 09:37 pero gracias por atendernos que vaya todo gracias a vosotros gritó hay fuerte abrazo

Voz 1 09:44 bueno pues lo comentábamos Pedro lujazo un lujo al lujo vamos hemos empezado muy fuertes no sé qué pasará otros hay que hay que empezar así está claro porque pues transmite muy bien lo que Ica esa casa y esos recuerdos de recuerdos de Hipatia por cierto que coincide que viene eso ya que la radio presentar los los actos de las fiestas el Día Mundial de la etapa

Voz 9 10:04 sí sí sí sí

Voz 2 10:07 sí coincide lo hacen todos los años eh yo creo que es el penúltimo jueves de junio así está me ha coincidido o no sé si es el día veinte o este año ha coincidido pero sí que es un jueves de de junio importante para nosotros porque lógicamente nosotros somos una calle de de

Voz 9 10:28 la veo importante más que celebrarlo que el

Voz 2 10:36 el que seamos conscientes de lo que significa no hace poco han habido varias publicaciones publicaciones importantes se de tanto de usuarios como de algún periodista el último un periodista francés que fue ppm au gastronomía Donosti dos mil diecisiete que en una publicación en el sur de Francia hay ponían al año como como primera ciudad de España para para taponear entonces bueno tenemos que ser conscientes de lo que significa eso eh y sobre todo cuidarlo cuidarlo mucho porque evidentemente es un patrimonio son patrimonio nuestro es un patrimonio para la ciudad tenemos que seguir conservando lo voy mejorando lo ahí hay varias cosas que hay que tener cuidado

Voz 1 11:21 que tienes una colección de auténticas maravillas en la barra de bien cuál es la clave que tiene que tener una una una etapa para funcionar

Voz 2 11:29 bueno yo no diría que es solamente una tapa que tiene que tener para funcionar no yo creo que es un conjunto de un conjunto de cosas eh sí hay todas basadas en bajo luego el mismo aspecto no que es la calidad valía hacen instalaciones Cali hacen servicio Khalid hacen producto Khalid hacen copas calidad en temperatura de vino y es un conjunto yo creo que es todo un conjunto de cosas lo que hacen que que un sitio tenga más afluencia de público que que otro claro que hay tapas que funcionan que llevan funcionando muchísimos años y que evidentemente no se les puede negar eh su contribución y su éxito no como puede ser el famoso champiñón que no reconoce todo el mundo por ahí por ello y que francamente hay que darle las gracias por ello pero bueno oyen vía donde los locales ya no solamente tienen una variedad sino que bueno hay más cosas pues yo creo que es el conjunto lo que triunfa no somos vamos ha ofrecido

Voz 1 12:34 hace un pequeño viaje virtual vamos a acercarnos a la calle San Juan vamos a entrar en el Tastavins Día Mundial de la tapa te decimos elige tres para nosotros

Voz 2 12:45 bueno tres pues yo empezaría con ahumado nosotros trabajamos bastante sumados e uno para empezar una tostada de pan de cristal con queso de Cameros trufado eh anchoa hay unos Tomatito confinados que bueno ese para empezar otro podría ser también en frío o un Tata aquí de atún en la tú no es un producto que trabajamos mucho y que

Voz 1 13:11 si hubiera cogido ya

Voz 2 13:14 sí luego pues podemos ir con uno caliente también que llevamos muchos años con él que es un rabo de toro guisado al vino tinto embalar con una confitura digo

Voz 1 13:26 buenísimo mejor homenaje para el día de la topando se me ocurre bueno vuestros muy contra el TAS está bien pero hay todo una calle que trabaja que tiene ilusión por hacer cosas nuevas y que esta tarde a las ocho para lanzar ese cohete que da inicio a las fiestas de la calle San Juan de Logroño la San Juan Pedro carga muchas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien

Voz 2 13:45 muchísimas gracias a vosotros si estáis todos invitados al rosarios