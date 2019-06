Escucha las noticias de las 19:00 (20/06/2019)

Voz 0419

00:35

sí muy buenas tardes de fútbol temas próximo de sus asesores más cercanos no hay voz porque el encuentro era sin micros pero éramos cerca de cincuenta periodistas y todos han podido asistir al malestar que ha generado en el equipo del presidente de Francia la formación de Rivera es evidente que el presidente Macron no ha felicitado a nadie por sus pactos con la extrema derecha no ha dicho podemos citar estas palabras de uno de sus principales asesores muy molesto y que ha querido zanjar cualquier relación entre lo que está pasando en España hilar satisfacción o felicitación de Macron Trump no