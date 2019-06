Escucha las noticias de las 21:00 (20/06/2019)

concluye la segunda jornada del juicio por el borrado de los ordenadores de bajo con declaraciones como testigo del propio Bárcenas y de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que se ha referido en todo momento al ex tesorero sin decir su nombre y que ha asegurado que ella sólo se enteró cuando el forma Mateo ya estaba hecho una habilitada una pediatra de Madrid que vinculó autismo iba con un año de inhabilitación por difundir tesis no avaladas y contrarias el evidencia científica el presidente del Colegio de Médicos de Madrid decía en la SER que la Consejería de Sanidad está ya informada y corresponde a ella cede ahora el seguimiento Miguel Ángel Sánchez Chillón advertía además de esta nueva realidad

Voz 9

04:09

consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once