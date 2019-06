Escucha las noticias de las 22:00 (20/06/2019)

Voz 0194

la Cadena SER Hora veinticinco Melicia desmentido al líder de Ciudadanos Albert Rivera lo han escuchado viene la presidencia francesa ha dicho que lo que Rivera ha contado esta mañana no es cierto lo que ha contado es que Macron Le había dicho que apoyaba sus pactos y que le había felicitado por ejemplo por el de Andalucía donde recordemos ciudadanos gobierna gracias a los votos de Vox cuyo ideario se ha colado en un pacto a tres con ellos dos y el PP para que los presupuestos pudieran salir adelante para que quede claro de lo que estamos hablando eh bueno pues dice Rivera que a Macron eso le parece perfecto y que conste que ya nos ha extrañado cuando lo hemos oído porque claro que que alguien como Macron que hizo de su lucha contra la ultraderecha de Marine Le Pen uno de los ejes de sus políticas felicite a alguien que pacta con la ultraderecha española bueno muy normal no parecía así que desde el Elíseo han salido a desmentir le hay que tener muy poco pudor por ser suave para poner en boca de un presidente de otro país en este caso Francia algo que éste no ha dicho ya si Rivera va encadenando malos días ayer Manuel Valls dejándole en evidencia tras la ruptura hoy la presidencia francesa desmintiendo le no parece que tenga Rivera buenas vibraciones con Francia hablando de Valls esta mañana al escuchaba en la entrevista que el hecho Pepa Bueno en el Hoy por hoy su tono su discurso sus maneras puedes estar ideológicamente cerca o lejos de un personaje como él pero a estas alturas de los políticos españoles ya sólo podemos esperar por favor que no nos ofendan que no ofendan nuestro intelecto con sus mentiras exageraciones que se comporten como personas normales y con sentido común como hace Valls luego cada uno decidirá quién vota pero el día que los políticos piensen que es rentable la normalidad y la sensatez ese día todos habremos ganado mucho Ángels Barceló en la mesa de análisis Eduardo Madina Ignasi Guardans is e incorpora la tertulia Javier Aroca buenas noches y Sastre buenas noches buenas noches Barceló hay jardines en los que uno se mete sólo luego no puede salir de ahí