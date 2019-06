Álvaro Benito: "Cualquier otro entrenador se hubiera quedado con Llorente"

Voz 1991 00:00 sí partidista para jugar Álvaro Benito muy buenas qué tal buenas noches oye tú lo de la dieta vale atlética esta que las es alguna vez

Voz 1610 00:09 no no la verdad que a mí me cuesta bastante me gusta mucho más digamos que no te priva de pocas cosas que no

Voz 0104 00:19 mañana no tiene que ser ya deportista de elite más

Voz 1610 00:21 toca cuando jugabas cuando cuatro clavar te cuidarnos a este punto no quiere decir nota radical cuando no jugábamos antes nos conservamos al fresco que se hizo ante nadie

Voz 0104 00:31 me acuerdo que el primero que llegó allí Capello a mí me acuerdo es buenísimo que nos toman los pliegues allí en pretemporada todo y me dice Tú estás gordo yo tenía diecinueve años era que ya poca gente estoy yo estoy fenomenal me detesto estar gordo y los a los que estábamos por encima de un nivel de grasa pues Pusa una relativa a dieta

Voz 1 00:53 te digo una cosa perdiz perdido

Voz 0104 00:54 dos kilos casi dos kilos te quedaste es objetivo lava fíjate si es importante en Haifa de mí cuando digo coño pues ser importantes todo el peso

Voz 1610 01:01 te va a tener razón al final hasta ese momento

Voz 0104 01:04 hasta ese momento nadie ni en cantera ni tan las había dicho llegue Therese deportista no pues esto no puedes comer Lotto tienes que comer taldes que antes será eh

Voz 1610 01:12 así al fresco lo que tiene Maddalena después de puta madre

Voz 1991 01:24 barco Llorente mejor negocio para el Real Madrid o para Atlético Madrid o ganan los hechos

Voz 0104 01:30 lo dirá el tiempo a ver yo creo que el Madrid se desprende de un gran jugador de un jugador además que que no tienes otro igual en la en la plantilla quitando a Casemiro no tienes nadie específico para ese puesto lo que pasa que el entrenador de que hay ahora pues no les gusta entonces ese gesto así sí claro yo creo que cualquier otro entrenador si hubiese quedado con Marcos Llorente porque es un complemento perfecto para ese puesto porque si Casemiro es fría y lo tiene carga de partidos au lo que sea un atraviesa un buen momento de forma como le ha pasado este año donde creo que Marcos ha rendido a mayor nivel que el propio Casemiro una realidad pues pues ya sabemos cómo rinde Kroos en ese puesto lo que pasa que a mister pues le eh Marcos nos gusta entonces ya la ley si la venido Dios a ver porque porque es el jugador pero

Voz 1991 02:22 esto era lo siguiente que te iba a preguntar te encaja en el Atlético de Madrid quedó no

Voz 0104 02:27 es que es perfecto para para un equipo que que no les gusta meter tampoco mucho pase dentro que no necesita que el jugador ese dentro pues sean jugador que se perfile increíble y que sea muy ágil en el juego que a lo mejor Marcos es es lo que menos maneja pero en cambio eh un recuperador de balones increíble físicamente es un portento eh conduce muy bien que gana las segundas jugadas empuja el equipo hacia adelante se mete entre centrales yo creo que para lo que quería el Cholo Cholo tiene que estar muy contento porque es el es el mediocentro le gusta a él le gusta más Marcos Llorente que Rodri son dos medio centros completamente diferente estilo de juego nunca jamás totalmente Rodríguez es un equipo para propone para para encontrarle el City por ejemplo no por ejemplo es un entrenador con otra propuesta pero pero pero es así el fútbol cada uno tiene una manera de verlo oí pero yo creo que el Cholo tienen que estar muy contento con lo que

Voz 1991 03:24 dicho Álvaro le besa a Llorente ahora mismo con la suficiente experiencia como para llegar al Atlético de Madrid coger galones Isère importante desde el primer día

Voz 0104 03:34 sin duda yo creo que es un chico que que ya el el aprendizaje lo ha pasado yo creo que este año para mi ha sido la gran reválida más allá de lo que demostró en el Alavés este año muy buen nivel cuando ha jugado es una realidad ha rendido a un nivel muy muy alto de hecho bueno yo creo que todos nos convertimos de que realmente era válido para el Real Madrid que es mucho decir aún jugador ya digo bueno es que este jugador ya demostrado que cuando el Real Madrid le necesite en cualquier ocasión sea el tipo de partido que sea más grande más pequeño se da el nivel entonces está preparado para juega en el Real Madrid pues también obviamente para Atleti ya que son dos equipos grandes

Voz 1991 04:15 yo me imagino que el Real Madrid le habría dicho a Marcos mirábamos vamos a ver una una cesión Marcos haitiano las decisiones déjate de historias yo si no me queréis me quiero ir traspasado te parece que Marcos acierta no aceptando hubo un un una cesión y poder volver a Real Madrid decir mira no me traspasar me voy a la Atlético de Madrid firmo cinco años oye esto a lo mejor es un hasta luego pero momentos un adiós

Voz 1 04:39 pues sí ya o porque lo que a ver Marcos ya tampoco son niño oí

Voz 0104 04:44 ese momento cesiones es para terminar de hacerte te provoca cierta inestabilidad en tu carrera no vas dando tumbos un cada día cada año cae cada curso caes en un equipo con una idiosincrasia diferente con un entrenador completamente diferente con un estilo de juego diferente no siempre acierta estas visto jugadores que las las cesiones Le han sentado fenomenal y que les han servido para crecer y realmente dar un salto exponencial en su fútbol otras veces hemos visto quedadas con un entrenador que no confían anti mira el caso de Luccin por ejemplo este año donde no donde no ha disfrutado de minutos siendo un gran portero me comentan que tienen unas condiciones bárbaras pues pues eh es el Flaco pues APA apostado más por Pichu Cuéllar que es lo que hay no entonces a veces es difícil acertar en estas en esas cesiones yo creo que Marcos ya está en la edad y tiene la experiencia suficiente como para para ya tirarse a una aventura de este de esta índole no y bueno y fíjate la la suerte de entrecomillas que ha tenido de de caerá en torno al Atlético de Madrid no que no que no es fácil ser un descarte del entrenador del Real Madrid uno claro y acabar en el Atleti Atleti yo creo que han se han juntado ahí bien los astros no para que para que saliera es una oportunidad muy buena para él

Voz 1991 05:58 además creo que con diferencia por ejemplo con con lo que fue Morata Morata cuando llegó al al Atlético Madrid era un ex del Madrid no uno que ha jugado contra nosotros eh cómo lo veían con más recelo yo Marcos no hay esa sensación viene del Real Madrid pero no hay esa sensación de y no vieron madridista ya a ver qué pasa y tal yo creo que en ese sentido además eso lo tiene ganado también

Voz 0104 06:24 no sé el motivo o la verdad que no sé

Voz 1991 06:28 pero sí es verdad que lo he visto las redes sociales como sí pasó con morada no no queremos que es un madridista Gauguin dicen oye bienvenidos que nos viene fenomenal

Voz 0104 06:37 está claro yo lo que bueno el recelo es es que nunca lo entenderé la gente una cosa es el aficionado y otra cosa es el profesional y el profesional también tiene sus colores pero pero cuando te pones una camiseta Tula defiende a muerte por mucho que te has criado Donato entorno sea el ejemplo de Juanfran lo tienen en en la en el lado contrario no Juanfran son un chico criado en la Real Madrid que además sentía el Real Madrid lo comentó hace poco que se había convertido en después de tantos engordando esa camiseta todo totalmente porque los sentimientos cambian en las persona no sobre todos los profesionales porque al final cuando cuando tú te ha te agarra a una camiseta tantos años y eres capaz de detener de de sincronizar con ese sentimiento pues pues bueno pues puede pasar pero en este caso yo yo creo que ya tienen que ir cambiando un poco esa idea no lo el futbolista al final va a llegar al campo hiló por todo es muy raro los casos que no sucede así porque te has criado es bueno yo no conozco ninguna o de hecho que yo lo que deseo que llegue a Galletti Diaw es que no hubo no voy a dar el cien por cien dar el noventa porque como me quería

Voz 1610 07:42 ha dado pasos que no tiene ningún sentido en fin que ha estrenado hoy

Voz 0104 07:49 hoy he cenado pues mira un sándwich de tortilla francesa ha dicho en el Paleolítico no tenían

Voz 2 08:01 bueno algo parecido porque así pavo un poquito

Voz 1610 08:05 lo de que eso de este fresco pero tú estás muy feliz entonces ya te estás poniendo en forma para Luis Vega que te estoy festival Pepa muy justo que me queda menos duro

Voz 0104 08:15 pues si es que me coincide con algo o no sé que que coincide con otro no coincide con el con algún otro festival oye pero uno

Voz 1991 08:26 mucho peor yo yo yo yo te invito a Vega

Voz 0104 08:30 el que no me voy a ir al Mad Cool que no sé si es coincide con el que coincidí a claro es que bueno Smashing Pumpkins The Cure quiero verlos ahí bueno pues nada me fastidia mucho por The Strokes Wizard también están no ser ese señor se fíjate que bueno es que me me aunque eso ya es menos de dos esto es en directo no hacerlos no sabía si fueran si fuera no hay sí sí pero

Voz 1610 08:57 no muchas toca muchas de toca mucho sale tocar cinco seis delitos y luego por supuesto que voy a ver a mí

Voz 0104 09:06 por eso no me lo pierdo por nada en el mundo

Voz 1610 09:09 San Mamés hace no mucho dijo cuatro-cinco esas condiciones lo visto lleva no

Voz 0104 09:13 es un llevan un pedazo de soul como siempre yo desde ya se les ha ido la absolutamente

Voz 1610 09:21 bueno pues hemos cambiado el programa estamos eh si es lo que nos gusta pues le gusta que le vamos a hacer Álvaro cuidando un abrazo fuerte