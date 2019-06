Junior Firpo: "Borja Iglesias es un gran delantero y subiría mucho el nivel de la plantilla"

Voz 1574 00:00 vamos con la selección sub veintiuno que ya sabes que está disputando el Europeo de la categoría en Italia y que jugamos el sábado jugamos contra Polonia que ahora mismo primera de grupo a la que tenemos que ganar y además con varios goles de diferencia para tener opciones de de clasificarnos Mario Torrejón qué tal muy buenas olas

Voz 1501 00:20 es desde este hotel de concentración de la selección en Bolonia que yo creo que ha recuperado un poco te lo decía anoche el optimismo el espíritu que con el que veníamos desde el principio porque es verdad que el primer partido fue un palo duro lo vimos todo contra Italia el verdad además duro en el más amplio sentido sí nos dieron vamos hubo mucha leña mucha leña irnos acoso mentalmente de yo creo que el partido y un poco de campeonato me da sensación que nos dejó un poco noqueados pero ayer lo recuperamos porque fuimos mejores en la segunda parte porque tuvimos muchas ocasiones aunque aunque fallamos más de la cuenta pero el objetivo que fue ganar ahora hacer cuenta de depender de de ti mismo lo hacíamos anoche si ganamos tres cero a Polonia estamos dentro no dependería además no es que sea una empresa fácil ya son tres cero a un equipo que ya ha ganado dos partidos entre ellos el de el de Italia la ayer que decíamos que no es un rival ni mucho menos fácil ya lo comprobamos en la primera jornada pero digo que ha vuelto optimismo porque estamos en un escenario en el que dependemos de nosotros mismos así que dentro esta mañana ha habido entrenamiento también bajó mucho calor entrenamiento de recuperación para los titulares en los que hemos visto a Fabian Ruiz por cierto ya meterse un ratito con el grupo mucho mejor una pieza muy importante para el centro del campo de Luis de la Fuente veremos

Voz 1 01:29 qué qué ocurre pasado mañana

Voz 1501 01:32 por la tarde libre que yo creo que le ha venido bien a los jugadores de la selección para oxigenar sean estaba estado con sus familias han estado dando una vueltecita por esta ciudad que tiene un centro bastante bonito aquí a mi lado ya a punto de irse a costar eh tengo a uno de los que ayer fue titular y que está siendo yo creo la sensación de las últimas en los últimos meses en sea Firpo que es jugador del Betis hola qué tal muy buenas

Voz 0758 01:51 hola qué tal buenas noches que digo que se ha recuperado

Voz 1501 01:53 no me da la sensación al optimismo lo veía ellos cuando salir de la cena ya después del partido de Polonia y lo anotó hoy más que están más relajados y como más más contentos y más optimistas

Voz 0758 02:03 sí bueno evidentemente diferente afrontar el día a día con una victoria que como una derrota Hay como tuvimos dice al principio vivimos con mucha esperanza puede estar en este grupo en en bueno a intentar repetir como mínimo lo que hicieron en el último Europeo que fue llegar a la final

Voz 2 02:17 pues como todo el mundo dice perder contra Italia pues fue un duro duro varapalo pero bueno creo que no hemos recompuesto

Voz 0758 02:25 pues bien creo que el equipo estuvo muy bien ante Bélgica creo que el resultado debería ser un poquito más amplio pero se consigue la victoria que bueno que no sigue manteniendo vivo Jaguar que a mi lado tengo un jugadorazo que están sino al al hola Junio

Voz 1991 02:36 por qué tal buenas noches qué tal queda menos de cuarenta y ocho horas para ese partido que tal estáis quiero decir las sensaciones que hay en el grupo lo que habláis lo que comentáis

Voz 0758 02:45 cómo estáis bien no estamos muy bien la sensación como como mismo dicho tu compañero que el equipo ha vuelto a recuperar un poco la sonrisa somos optimistas Hay como bien dice aunque sea un resultado amplio pero bueno dependemos de nosotros mismos oí y creo que que estamos lo bastante capacitado para hacerlo

Voz 1991 03:04 por partes cuanto dolió el partido contra Italia tal y como fue porque claro es que herir las grandes favoritas de del grupo yo diría incluso del campeonato era como una final anticipada la forma de caer encima tres uno eso me imagino que costó recuperarse para el siguiente partido contra Bélgica creo que demostró una gran capacidad de recuperación

Voz 0758 03:25 sí sí como bien dice demostramos una gran capacidad de recuperación doler pues si da dolió mucho además como se dio no adelantamos primero todo parecía que que iban o a pasar una gran noche fuimos muy dominante lo primero minuto y bueno ellos puede ser compusieron después del descanso o entraron muy suerte con el apoyo de su gente y al final pues no doblegaron bastante fácil en el segundo tiempo y como digo pues fue un duro golpe

Voz 1991 03:53 en la orden sois puesto entre los compañeros allí con hoja de papel diciendo a ver si marcamos tantos goles ganábamos Italia tiene que hacer esto es decir habéis hecho cuentas o no

Voz 3 04:03 hombre recientemente claro hasta te vamos a a do Día del partido sabemos perfectamente lo que tenemos

Voz 0758 04:08 no hay nada yo creo que de aquí a dos días antes del partido ya te digo que creo que lo vamos a conseguir

Voz 1991 04:15 lo que pasa es que claro esto es oye el sábado hay que llegar a Polonia hay que meterle tres y pueden ser cuatro cinco fenomenal pero es que Polonia está con seis puntos de decir que cojo no son

Voz 0758 04:24 no no no Bolonia tiene ese punto ha ganado a Bélgica ha ganado a Italia o sea que ahora mismo el mejor equipo del grupo hoy bueno pues nosotros queremos terminar siendo el mejor equipo del grupo tendremos que demostrarlo haciendo un esfuerzo pues si hay que hacer un gran esfuerzo para ganar un partido de fútbol puede haber tendremos que hacer como es Polonia lo digo porque tú a priori

Voz 1991 04:45 sí si miras un poco las absolutas las selecciones absolutas que a lo mejor la gente que encontró la menos categorías inferiores si tiene de referencia dice joe Bélgica una potencia europea con buen nivel con muy buenos jugadores Italia y España vamos a Polonia es la gran desconocida que destacaría de Polonia

Voz 0758 05:02 bueno yo creo que como en dices todo el mundo desconoce un poco lo que son las categorías inferiores pero bueno o Bélgica yo creo que también tenía un buen equipo quizá por la situación de del primer partido de verse con muy pocas opciones de que nosotros también creo que salimos desde el principio a por el partido y que al final lo fuimos encerrando pues se rindieron un poco hay Polonía creo que que tiene muy buenos jugadores tiene jugadores arriba de su muy vertical Hay tienen muy claro lo que juega

Voz 1991 05:30 asusta la posibilidad de quedarse fuera en la fase de grupos fracaso no no no no sería en ningún caso porque vamos en un grupo en el que estás con Italia el quedarse fuera tiene que entrar dentro de las probabilidades eso es así

Voz 0758 05:43 si tienen que entrar dentro de propiedad de porque al final básicamente sólo pasa el primero de cada grupo y luego pues bueno el mejor segundo de otro grupo que que eso ya no depende prácticamente ni de nosotros de de eso depende de muchísimos factores así que fracaso como tú dices como tal no lo llamaría yo creo que Italia en su casa ante su gente pues ello evidentemente en su en su mente en su cabeza pasaría quedar primera de grupo pero bueno a tal como está la cosa ahora mismo a ver cómo la veíamos de poder parte Vitalia creo que la cosa ha mejorado bastante

Voz 1991 06:14 lo que pasa es que júnior a este campeonato hay que darle una vuelta no el que sea y tan radical directamente clasificaciones para para semifinales dejamos de ver emparejamientos o que se queden selecciones favoritas a las primeras de cambio fuera

Voz 0758 06:27 no tiene mucho sentido para mí bueno de tiene razón yo creo que que lo de que sólo se clasifique lo primero de cada grupo creo que podrían darle una vuelta Hay hay que sea como la misma Copa Oro que se está disputando en los dos primeros de cada grupo y si me equivoco creo que los dos mejores tercero y no sé si si voy bien encaminado

Voz 1991 06:47 tal cual

Voz 0758 06:48 tal cual no pueden yo creo que ese formato sería lo suyo porque bueno así también habrían más ronda habríamos partido para para jugadores que a lo mejor en nuestro equipo y jugadores que se quedan sin debutar en el Europeo sub veintiuno eso son pocos no no triste pero bueno tú no viene aquí con la ilusión de jugar tanto jugadores que se lo merecen

Voz 1991 07:06 Mario

Voz 1501 07:07 nada de estaba pensando justo en eso no en el formato de la competición considerado un fracaso de no ganar porque aquí en el deporte lo lo lo lo normal no ganar júnior es es así no es más más raro ganar solo gana uno claro por eso creo no pero pero sí un poco responderá de fijó esta generación que vaya a Tokio dos mil veinte depende un poco de nuestra de nuestras vota no de de que lleguemos a semifinales así no

Voz 0758 07:29 exacto como tú dice creo que tenemos una oportunidad muy bonita y creo que bueno que clasificar a los Juegos Olímpicos por desgracia creo que sólo llega hasta la generación del noventa y siete del noventa y seis nos quedamos un poco fuera menos que el mister decida meter a tres jugadores que pueden ser mayor pero bueno estamos queremos estar en los Juegos Olímpico queremos clasificar a España ahí bueno yo personalmente quiero que todos mi compañero disfruten de esa aparente tan bonito

Voz 1501 07:51 en el calor del partido de ayer no hablamos porque es que fue fue tremendos pesaba mucho estaba muy seco hoy hoy El míster en en el entrenamiento ha insistido mucho los operarios que para para mañana que entrenamos en recuerdo a las cinco y media de la tarde en el entrenamiento oficial es una pasada ni siquiera se en el escenario del partido Yago sino que es en el campo habitual de entrenamiento porque ya lo hemos pisado una vez el escenario del partido así que la voz no te dejan pensando dos veces y estaba insistiendo digo Luis de la Fuente que lo negarán bien para mañana para el entrenamiento en previsión de que ojalá esperemos esté bien regado y unos en condiciones el el campo de Bolonia para para el partido que es a las nueve de la noche pero es que a mí me dio la sensación de que ayer chupo la mitad de la gasolina que que traía disgusta a muchos porque jugado muchos partidos pero la sensación que se está acabando un poquito la gasolina justo en el momento más importante

Voz 0758 08:35 totalmente cierto no es que se está acabando la gasolina sino que es muy difícil jugar con temperatura tan alta ahí con el campo en esas condiciones yo personalmente vengo de de un entrenador en mi club que era muy muy insistente con que el campo tuviera corto con el campo tuviera muy regado porque bueno era un entrenador que le gustaba mucho jugar y creo que la UEFA o siendo organización que hay insistiendo tanto en otro tipo de cosas como insiste que son tan radicales en otro tipo de cosas creo que lo de CP no se debería permitir la verdad campo debería de estar mucho más regado de bueno lo dan para las seis y media cuando estamos jugando distinto tampoco lo entiendo podrías podrían haber sido los dos parte a las nueve y creo que no abre ningún problema

Voz 1501 09:12 sí es curioso ya que que Italia porque el primero de todo con nosotros a las nueve ayer jugó a las nueve lo último que es que es lo que es el caso de nueve también

Voz 0758 09:21 se eso bueno eso ya depende de cómo te digo desde la web para que ponerlo los horario pero estoy videncia Junior que Italia vamos a sorteo seguro pero como te digo yo creo que ayer ayer no no no hubiera habido ningún problema en que jugáramos a la nube de la noche

Voz 1991 09:39 oye júnior déjame que te haga alguna de de tu club del del Betis lo digo porque están ahí muy cerquita de firmar a Borja Iglesias sería un gran fichaje de cara a la próxima temporada eh

Voz 0758 09:48 la verdad es que algo escuchado también como estoy aquí un poco de modo selección tampoco quiero meterme mucho en temas de club ahora tú muy centrado y la selección pero bueno claro que sería un gran fichaje ha marcado muchísimo gol en su única temporada en Primera División yo que enfrenta el dos veces lo pude comprobar ahí creo que es un gran delantero y que subiría mucho el nivel de la plantilla

Voz 1991 10:11 ahora que no se escucha nadie es verdad que te toco el Madrid o no hay nada

Voz 3 10:16 que no nos escucha nadie lo hice tú aquí estamos entre amigos júnior hombre

Voz 0758 10:23 esto eso bueno eso es tema que si queréis preguntárselo a ello pero pero nada ahora mismo día aquí con la selección y nada solo quiero sólo quiero

Voz 1991 10:34 pensar en la selección y nosotros vamos a hacer lo mismo hombre vamos a estar el sábado animando y apoyando aquí en la distancia a ver si conseguimos gran gana de ese partido júniors Firpo muchísima suerte para ese partido a ver si nos metemos en las semifinales vale muchas gracias buenas noches Mario las cuentas claras eh yo creo que ellos también lo tiene muy claro han ido de menos a más en este en este Europeo ya hay que demostrarlo ahora

Voz 1501 10:54 exactamente han ido de menos a más sobre todo en cuanto a cuestión de ánimo lo hablamos con Luis de la Fuente fuera de micrófono al que es muy importante la personalidad no no eso de mal entendida la personalidad de te da un palo Italia tu básicas otro palo nosotros no tenemos futbolistas de esos pero sí que tenemos que necesitamos que estos futbolistas se crea en lo que son que son ganadores y los sones sus clubes no supo yo creo que va a dar muchísimo que hablar aparte de en el mercado de fichajes cuando se se concrete dónde va ir creo que su jugador esto que va a dar mucho que hablar y todos aquí no entonces la sensación que tenemos aquí es que no se tienen que que amilanar que lo que tiene que tener muy claro es que somos una selección ganadora de las favoritas así que vamos a por ello no es fácil de estamos hablando de las características de Polonia hombre ya ganó en su momento el el primer partido que podía ser más o menos y dentro de lo previsto a Bélgica pero ayer dio la sorpresa claramente contra Italia entonces una de esas dos cosas fíjate el empate les valdría para ser primeros que cuidado con el planteamiento que puede hacer Polonia pasado mañana porque no pueden no digo colgarse del larguero que que yo creo que

Voz 4 11:51 muy antiguo pero sí que plantan un partido muy muy cerrado la selección española que necesita dedicase a tumba abierta sí que veremos veremos lo que ocurre veremos veremos qué es lo que pasa