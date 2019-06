Escucha las noticias de las 02:00 (21/06/2019)

Voz 0270

00:00

son las dos Laura en Canarias cumbre europea a esta hora en Bruselas la cena de jefes de Estado de los líderes de la UE está siendo larga y las negociaciones para decidir puestos clave en Europa podrían continuar mañana e incluso en una cumbre extraordinaria en esas conversaciones en las que está participando Pedro Sánchez se está hablando de cargos pero también de presupuestos objetivos contra el cambio climático Andrea Villoria buenas noches buenas noches si siguen reunidos ahora en esas de May las negociaciones están de momento bastante bloqueadas el Partido Popular Europeo que es quién ganó las elecciones no renuncia a mantener la presencia de la Comisión en los socialistas y liberales están dispuestos a permitirlo pero a cambio exigen a los populares que renuncien a su candidato el alemán Manfred Weber muchos de estos líderes europeos esperaban que Weber dirá un paso atrás pero hasta ahora su partido cierra filas entorno a las negociaciones seguirán mañana pueden alargarse hasta después de la reunión del G20 pero no mucho más tienen de límite hasta el día dos de julio que es cuando debe de SCO debe constituirse el Parlamento Europeo precisamente desde Bruselas quién ha hablado este jueves es Albert Rivera atención al lío en el que se han metido los naranjas con el gobierno de Macron Rivera se ha referido a las críticas que han recibido del eje