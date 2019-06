¿Quién está fichando mejor?

Voz 1 00:00 el Larguero Yago de Vega

Voz 2 00:02 la boda

Voz 3 00:06 de debate en el Larguero os preguntamos quién

Voz 2 00:08 está fichando mejor Real Madrid Barcelona

Voz 1991 00:11 Atlético de Madrid el que más fichajes ha hecho a día de hoy digo ya ya firmados Madrid ha hecho cinco Hassan Jobbik Mendi Mendi militado Rodri digo el Barça contamos a De John a Griezmann que lo damos por hecho el Atlético de Madrid firmado Felipe el central del Oporto también marcó Llorente también damos por hecho a Joao feliz y Héctor Herrera que está min practicamente firmado Antonio Romero qué tal muy buenas qué tal

Voz 3 00:37 algo muy buenas la ala muy buenas de nuevo qué tal muy

Voz 1576 00:40 horas Marcos López buenas noches

Voz 3 00:43 bueno eso está Jordi perdón perdón usted lo perdone usted Jordi Martí buenas noches Gordos ocho las cosas bien hechas bien parecen quiere empieza a ver

Voz 5 00:52 hombre yo yo yo creo que bueno puede ser el el debate más facilitando toda la temporada no a mi me parece que le

Voz 0239 01:01 está fichando que más necesidad tenía de fichar seguramente

Voz 3 01:04 echando mejor está fichando mejor evidentemente el que tenía más pasta encaja

Voz 0239 01:08 Caja ir escoltado eres

Voz 3 01:12 yo creo que acierta cuando Antonio Romero dice que ficha más cantidad está a veinte puntos del líder y tiene que recortar esa distancia esa temporada Jordi ya terminado pero los fichajes que está haciendo es evidente ese vienen los ficha lleva Romero termina por favor siga con ustedes

Voz 0239 01:35 es evidente que Florentino Pérez llevaba temporada guardando el dinero en la hucha que esta temporada por obligación ha tenido que romper la hucha y que el equipo que mejor está fichando es el que tenía más necesidad el que está apuntalando todas las posiciones donde tenía que fichar necesitaba un central lo tiene necesitaba una competencia para que Marcelo no supusiera gordito lo tiene necesitaba un delantero lo tiene necesitaba para mí el mejor futbolista que hay ahora en el mercado al margen de maté por detrás de Messi por detrás de Cristiano Ronaldo también lo tiene yo creo que ha roto la banca que todavía queda algún futbolista importante porvenir pero que a día de hoy de parece que no hay debate

Voz 1576 02:09 yo creo que cuando sordas bueno es cuando sale de política de fichajes habla de política de fichajes de los que entran pero también de los que salen en el el Real Madrid es un auténtico despropósito es no porque todo es un auténtico despropósito este verano tiene cinco centrales hacerlo a través izquierdos centrocampistas Se salen delanteros creo que va por la nómina de ocho o nueve yo creo que al final el problema que tiene el Real Madrid es que no a uno Talavera donde va adonde va a donde tiene que ir yo creo que con diferencia que mejor está fichando Atlético de Madrid por una sencilla razón sabía los huecos que tiene que cubrir los está cubriendo Se van Hort como Griezmann desequilibrante la punta de ataque llega Joao Félix se ha ido Godín un hombre con experiencia entra Felipe que era el mejor central de los tres que tenía el Porto un equipo también con experiencia también se va Lucas un jugador que juega de lateral de central izquierdo de lateral izquierdo Mario Hermoso internacional de Espanyol va en ese lugar a los cuatro el internacional mexicano internacional mexicano también Talavera sabe cuándo te está escuchando

Voz 0239 03:18 el Atlético de Madrid están entre reírse llorar están en contra uno La en absoluto

Voz 1576 03:23 en absoluto yo lo que a lo que te voy a lo que te voy yo le Marcos Llorente que se ha hecho oficial en el día de hoy el Atlético de Madrid ha fichado mucho

Voz 0239 03:32 bien porque lo necesitaba porque irá

Voz 1576 03:34 a cubrir los huecos no haber que esperar yo solo digo nunca falta la Vega Dios pero te digo una nos acercamos a becas para para yo sólo te digo una cosa vez

Voz 0239 03:42 ah ya dejó la cabina quitando lo de Marcos Llorente quitando quitando lo de Marcos Llorente Rodri que puede ser una X a la gente sólo puede vender como una X el resto me parece que si montas otro debate si son mejores los futbolistas que están saliendo del Atlético de Madrid a los futbolistas que están llegando al Atlético de Madrid creo que hay tampoco se debate me parece que

Voz 3 04:01 todo el mundo piensa que lo joder que están llegando son inferiores a las de agosto estás solo

Voz 1576 04:06 bueno equivocado sobre todo porque aquellos jugadores que llevan ahora con un jamás porque Godín vinieron de Jorge Molina no

Voz 0239 04:14 Catí Jon Félix a mejor le no yo

Voz 1576 04:17 digo yo te digo que le dé que del Villarreal no quieren contar upedista es que te trama del Deportivo de La Coruña de Osasuna de a Zaragoza no jugadores que luego Talavera para que la gente

Voz 0239 04:30 gente sepa que estar centrado como tiene que ser el Mundial femenino y que hoy no estás en tu mejor noche prefiere claro sí que quede claro para duda joven quedas para elevó cuando te quedaran Gemma Jones que entregan orden para el mejor yo feliz que Griezmann para tiene mejor Felipe o flipado que Godín para tiene mejor marco Llorente que Rodri Dillon donde Partiso majorero no debate el debate si Felipe es mejor que lo son

Voz 1576 04:57 claro que sí es mejor que meditó si es mejor que mira dado que si el medio centro que tiene el Real Madrid el Atlético de Madrid ahora que es Marcos Llorente es mejor que los medios centros que han venido o que pueden venir al Real Madrid de largo sí

Voz 3 05:09 sobre todo a los compañeros me gustaría decir que nosotros tenemos al Rey que es Messi que nos faltaba ese debate

Voz 0239 05:21 ya está hecho al hoy perdona así se te olvida Jordi

Voz 3 05:24 tenemos lateral derecho que habéis firmado para el B

Voz 0239 05:26 eh que tiene ADN Barça cuidando los valores y la Masía que curiosamente coincide con que es el hijo del representante de John ahí eso de nivelar el debate

Voz 3 05:38 yo ahora te contestaré pero me gustaría poder decir algo no llevamos aquí ocho ochenta menos debate uno de lateral derecho que han hecho objetivo déjame que haga mi exposición inicial replicó Jordi eso no tiene réplica no ha fichado no dejan Yago pudo explicar tiene réplica no tiene replica uno Antonio permíteme perdón porque sin exposición en el debate Jordi

Voz 4 06:05 tenemos al Rey Felipe VI Manuel de Felipe VI es el Rey de España pero digo tenemos al Rey futbolístico por supuesto que nos faltaba que empalar un principito Yago me estás entendiendo perfectamente tenemos al Rey si no faltaba un principito si tenemos al principito si nos faltaba un hombre carismático un fichaje estratégico por diez años como De Jong sí lo hemos fichado si como dice Antonio Romero está a veinte puntos del Barça si está obligado a Romera fichar si los si entonces pregunto Antonio se sabes cuáles son los fichajes que más me preocupa todo el Real Madrid pues mira te digo los fichajes que más me preocupan de el Real Madrid son Si Cross Si Modric si Marcelo aussie Asensio

Voz 3 07:04 ya vendrá la máxima Teruel

Voz 4 07:07 Antonio clava texto entre ceja y ceja los fichajes que espero que tú jamás me anuncias son los de Kroos Modric Marcelo atención Antonio es que no ha acabado mientras Tucídides fichando tú a lo tuyo Antonio esto sigue fichando Descartes del Barça bienvenido sea Antonio el otro día que te tuve que decir nos hablabas deja yo que te dije Antonio Saca la cinta el público del Bernabeu piden va P I lo escuchaste al parecer estabas no sé de dónde fuera pero te dije saca

Voz 3 07:40 muy bien pero yo acabo eh que te pongan de fondo no

Voz 4 07:48 sé que me aplauden esta intervención magnífica la mía pero con algunos hablabas de carga quizá es cuando acaba ya acabo yo te dejo Antonio sinceramente cuando tunos horas dejas Art ya alojativas a casar el público de Madrid pedía a gritos en papel

Voz 0239 08:02 evidentemente entonces todos los que habéis hecho después de sacar los pañuelos al final de la temporada en los que el Real Madrid el Barcelona necesitaba un refresco para Busquets que nuestros

Voz 3 08:12 ah sí

Voz 0239 08:14 que de Pixar llorando

Voz 4 08:17 estas Trust Abiyán donde el golpe de no sé quién es el ron Principito se deja cada Bertha que en la orden

Voz 3 08:24 el último últimos alegatos Romero puedo si puede me dejan termino muy pronto pero no todo todo todo lo que decíais tú

Voz 0239 08:33 Marcos los dueños del balón lo que decía es al final de la temporada pasada que el Barcelona necesitaba un central que lateral izquierdo para el recambio de Jordi Alba que ahora más un lateral derecho y que necesita un medio centro para darles refresco Busquets esos cuatro que necesitaban me imagino que estarán en la cantera y luego vuelvo a repetir te la pregunta porque los oyentes que siempre flipa con tu información hoy todavía no la tienen es verdad que el club de los valores que cuida la masía y que está enamorado de la cantera atrae ha traído hoy como fichaje estrella para el B para el filial a un lateral derecho Izquierdo ya no no sé qué es el hijo del representante que ha traído a De John al Barcelona puede contestar si es verdad o mentira

Voz 3 09:13 por Jordi contesta por favor Yago como con tu permiso estamos hablando de representantes te voy a Yago que permite a los Jordi información real o no sí pero yo turco

Voz 4 09:26 ya que esa siguiente como Antonio nos invita a hablar

Voz 3 09:29 representado yo no te he dicho que el problema el club

Voz 1576 09:33 puede invitar a hablar de de entrenador eso de Torrijos que juegan dijo es que Juan siendo los terceros no sé cómo estáis aquí para todos hemos mandado no hubo cuando uno de

Voz 3 09:46 estaba yo en el uso de la palabra como Antonio unos invita al verse acorralado cortito porque es que sacamos en la OMS

Voz 4 09:54 como Antonio al verse acorralado coma nos invita a hablar de representantes le pregunto si conoce una cinta unas declaraciones del representante de Bale en las que dice que es más fácil que yo gane asco que se vaya Bale que te parece perdido seis y queriendo

Voz 3 10:09 cedido a esa camisa saca la cinta

Voz 1576 10:15 Yago había sitio donde se dieron cita del nada venga de últimos alegatos fantástico está costando pero no está aquí claro que hay una cosa ha añadido nos aclara es que cuando se habla de política de fichajes habla de global el Luis en el Real Madrid no otro que quede muy claro que Griezmann y feliz en el Madrid el Real Madrid no está fichando lo que necesita el Real Madrid tiene treinta años con jugadores no hay nadie que quiera hacer uno oferta por los jóvenes que quiere sacar el Real Madrid añadió que ha pagado casi cuarenta y tres pues ha fichado a Rodrigo que no ha hecho nada en el panorama internacional importante ha fichado ha militado que fue desplazado de central lateral derecho con la llegada de Pepe a golpe yo Felisa o han reventado y lo peor la ficha a Jobbik que ha hecho una temporada en el Eintracht de Frankfurt con todos los respetos y hay que ver si tiene hechuras para un equipo como el Real Madrid porque pues de otro tipo por ello fondo y que otro otro jugador de de de Mariano otro Jorge como Mariano en definitiva que quitando el fichaje de Eden Hazard que solo ahora hay que ser un gran director general de la Liga francesa Roselyne Forta Yago resto saca el jugadores no perdona que no sólo no dan un salto exponencial al Real Madrid

Voz 3 11:35 me gustó porque soy el que menos ha hablado nadie pero perdona pero tala masiva pero tala

Voz 4 11:42 ha hecho hincapié en un asunto importante ventas y compras yo me pregunto a Bale no les sacas de su parcelas ni reconoce ni recalificado le bueno

Voz 3 11:54 tú tranquilo tranquilo que el Madrid no van de Zapatero

Voz 0239 11:56 ahora con treinta y cinco futbolistas podéis estar muy tranquilos va

Voz 3 11:59 hemos los oyentes saber qué opinan sobre quién está

Voz 1991 12:02 cuando mejor a día de hoy el Real Madrid el Barcelona o el Atlético de Madrid hola Martín qué tal muy buenas

Voz 1 12:07 hombre Martín buenas noches desde dónde nos llamas desde Soria desde que equipo

Voz 6 12:16 pero bueno yo he

Voz 7 12:18 principalmente vivido muchos años en Valladolid

Voz 1 12:21 no soy del Real Valladolid va muy bien

Voz 7 12:23 sí luego también suavitos Atlético de Madrid

Voz 1991 12:26 el Atlético de Madrid va muy bien crees que está fichando mejor

Voz 1 12:29 el Real Madrid el Real Madrid por qué

Voz 7 12:33 pues hombre me parece a mí que a falta de Cristiano Ronaldo que perfil Florentino se dio cuenta de de la falta que hacía Cristiano ha atraído un futbolista de primer nivel quejas SAR inocular al Atlético de Madrid que Griezmann y tres son futbolista de ciento veinte millones de euros que sólo ha jugado sin mesas en primera división una Liga no tan competitiva como la española

Voz 1991 12:56 saca Texas arte parece un galáctico

Voz 7 12:59 a mi hija Sarko supuesto ahora mismo esto todo top tres esto cuatros sin ninguna duda

Voz 1 13:06 hacía Martín un abrazo muy fuerte

Voz 7 13:09 de momento por favor algo quería comentar una cosa a Talavera que estamos muy de acuerdo todo el año con el referente al bar pero me parece que el día del partido que al igual que con un pie un poquito porque ese día no dio tantos pueblos hablar

Voz 1576 13:27 os digo al mente los de igualmente a ver si te parece

Voz 1 13:30 más Martín acumulada e todavía guardados pero

Voz 1576 13:33 a ver si ese día Martín se quedó sin pilas y no pudo escuchar El Larguero porque precisamente dice lo que beneficia sí que beneficiado el Atlético de Madrid que beneficiado del Atlético de Madrid aquí habría que Éluard me gusta igual de poco cuando el beneficio Atlético Madrid o cuando no me benefician porque yo creo que estaba mal parido lo dije el primer día

Voz 7 13:54 sí sí lo que estamos de acuerdo es que me parece una locura que justo ese día beneficia una eléctrico en Madrid cuando sólo han pasado todo el año perjudicando lo he entonces pero no se ese día creo que nos comentas te menos sobre

Voz 1 14:08 si no tan rotundo Martí digo no fue tan rotundo Martín amigo otro día hablamos del vale un abrazo muy fuerte echado un crack Porcioles Constantino qué tal buenas noches Madrid hola buenas noches desde donde les llama desde Mallorca desde Mayorga qué tal la temperatura muy buena no muy bueno hombre ya ya me gustaría a mí así pero bueno yo mal que toca así sí

Voz 7 14:29 este aluden Punta Ballena con los hooligan imagínate

Voz 1 14:32 arrea prosigue tiene que tener buen ambiente por allí o malos sabe Dios en fin quién cree que está fichando mejoro bueno yo el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid por qué

Voz 6 14:42 claro que sí en primer lugar está les tanto yo Félix como Marcos Llorente Herrera permite estos jugadores por lo menos son profesionales quieren venir al Atlético y nosotros queremos que vengan con que los que se van no se han querido quedar si no sean canino que nosotros no queremos gente que no se quiera quedar se vaya no tengan entonces para mí está fichando porque el Real Madrid Sur solamente suplentes como Mendi yo digo

Voz 3 15:11 soy Hasán igual juega el titular no pero sólo genera unos otros

Voz 6 15:16 son los suplentes no sé si no espabila aquí mi paisano Mar cosas es yo Isco que he sido a lo mejor no pueda casar

Voz 1 15:26 bueno bueno yo pero mira

Voz 6 15:28 después los nombres que suena como hermoso internacional se quedó solo

Voz 1 15:35 si está usted eh

Voz 6 15:37 sí porque hacen falta Sampedro

Voz 1 15:40 veremos veremos espécimen tan Tino mil gracias un abrazo muy fuerte bueno venga gracias a Dios bola a Cayetano buenas noches hombre Cayetano Gutiérrez desde dónde llama que qué buena tierra ese esa prejuicios señor eh

Voz 1991 15:57 hombre claro pasaremos este verano por ahí a aprobar la gambita de Huelva

Voz 1 16:03 quién cree que está fichando mejor el Atlético de Madrid no por qué no no no no no de tu equipo es usted que yo no pero lo mejor equipo

Voz 1576 16:14 petardos oyente vamos a entenderlo

Voz 1 16:17 pero igual a pregunto Cayetano cuénteme por qué el Atlético de Madrid

Voz 8 16:22 de los está haciendo sólo en un al santuario Ignacio eso no desván mal ni voy mucho dinero en poco

Voz 1576 16:29 eso es trabado

Voz 8 16:31 desde luego a personas más bien cuando empiezas pero antes tendrá nueve cabezas no

Voz 1991 16:37 eh para el próximo debate la avisamos a usted Cayetano dejamos a en casa que el próximo debate el ella vamos a usted

Voz 1 16:47 enorme pero no lo ha clavado

Voz 1576 16:50 ha fichado cromos a fecha lo que se necesita para cubrir huecos enorme Cayetano sí señor

Voz 8 16:55 por lo necesario

Voz 1 16:58 pues de el día

Voz 8 17:01 ante el vamos lo contigo

Voz 3 17:05 pero oiga qué puede decir más alto pero no más claro sí pero Marcos tienen que ha sido el suplente de la peor versión de Casemiro Cayetano

Voz 8 17:14 no que va que sea yo la tengo relación con Barcelona más bichos está eh el día alguno

Voz 1 17:27 estáis

Voz 8 17:30 conocían como como el representa

Voz 1 17:32 te dejo al representante

Voz 8 17:34 el líder del PSOE en tanto está eh

Voz 1991 17:37 la llegada Huelva Jordi que lo sepas Cayetano gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1 17:45 hola Alberto buenas noches buenas noches desde Zaragoza no

Voz 7 17:50 vale es lo primero vamos a respetar a los oyentes declaro mi amor a

Voz 1991 17:55 aquí justo cuando está declarando el amor se ha cortado

Voz 6 17:57 sí

Voz 1991 17:59 oiga ahí intenta recuperar una declaración es bonito Olga mientras tanto vamos a pasar a hola Juan

Voz 1 18:07 a está ya esperamos abunda Alberto sí ahora no ahora ya el Real Madrid Si el Real Madrid no pero eres de Madrid no sí pero vamos aun con todo y hay que ir al súper Bergondo toda la llamada no de medir si miles a los jugadores igual que yo hago feliz yo feliz cuesta ciento veinte millones tiene diecinueve años ha jugado seis meses en Primera en Portugal ha pegado un bote de verdad no Rodrigo

Voz 1576 18:38 muchas como jugador pero todos igual

Voz 1 18:42 todos los igual no sé

Voz 1991 18:44 que lo millones de los otros miran más que los de uno no

Voz 1 18:47 tiene una hija Henning vamos a decirlo a los demás no hay que nombrar más que a Hazard a mí me me parece que es el fichaje que le podría venir al Madrid mejor imposible mejor imposible pues muy bien si con insultos y lo ha dicho porque tiene verdadera goles si en Beacon quién a colonias jugador imponerle una Guardiola ha dicho Guardiola dijo que era un pelotazo para la Liga oiga lo que él ya está

Voz 1576 19:15 sí yo ya estaba a punto de de decir nada yo Félix hasta que han dicho que no lo quería Guardiola

Voz 1 19:21 Alberto vamos vamos a dejarlo aquí además tenemos

Voz 3 19:24 además con la comunicación un abrazo cero ocho es en Alicante en este momento del debate el Barcelona está descartado quién está has hola Juan buenas noches

Voz 1 19:35 hola buenas noches pues deshace el debate como o no no el debate no el empate cosa él él bueno el debate también que a quién crees que está fichando mejor cuán pues pienso que el Real Madrid el Real Madrid puesto

Voz 8 19:49 en principio pienso que que no lo hace falta y que fichen tiene jugadores para Darío

Voz 3 19:55 eso sí overbooking eh

Voz 8 19:58 bueno tiene a lo mejor me lo mejor me lo único que tiene tiene jugadores para poner cada puesto creo que fichajes y estima afirma

Voz 1 20:08 yo más que de qué equipos usted

Voz 1576 20:12 yo dije adiós del de de Alicante del Hércules

Voz 1 20:14 adiós ha ha dicho qué más queremos

Voz 1576 20:17 algo que ya del Hércules así un poco

Voz 1 20:20 el Madrid no sí bueno un poco también

Voz 1576 20:22 el Real Madrid ficha si lo filtros de dar llamada

Voz 1991 20:29 está has está has las demandas puede decir Juan que le ha dado hoy la victoria al Madrid

Voz 8 20:34 bueno a ver si por favor podía hablar un poquito más que del Hércules ahora que está a punto de

Voz 1576 20:40 pese a veces de Madrid sí hablan de Madrid

Voz 8 20:43 si hablamos un poco de lo que estamos a punto de Munich

Voz 3 20:46 vale la punto gracias un abrazo muy fuerte a vosotros con nada maravilla hoy me gusta el debate a3 porque clavarse Varea a Jordi Atala es Jordi placer patatero

Voz 1991 20:58 esta dos para el Atlético de Madrid tres para el Real Madrid y además que te de Internet en Internet más de tres mil votos otros es mucho esto eh el catorce por ciento para el Barça quién habrá elegido es mucho veintidós por ciento para el Atlético de Madrid sesenta y cuatro por ciento para el Real Madrid yo también no sé de quién es la recuerdos al lateral Jordi quién las hojas le dice lámpara no la pregunta la pregunta la ha propuesto alguien que está en el debate

Voz 3 21:30 Rostros a amigo entoces ya estamos aquí

Voz 1991 21:34 el último amigo lejanas sesenta y cuatro

Voz 3 21:38 oye oye feliz estaba teniendo el programa hombres cosas así es muy gordo huevos felicidades a José Antonio Romero Jordi está Tonino gestión de Zidane tomando un café que ha colgará su Instagram Ana que parece que está bastante contento con una gorra bueno si está bastante contento hoy poco preocupado por los fichajes de las puede llevarse bastante contento con los fichajes suya se le bastante relajado y creo que agotar el debate también a favor de los fichajes oye recordó es una cosa tenemos al Rey vino el principito esta norma ahí dale recuerdos al lateral vale dale recuerdos bajas

Voz 1576 22:17 para Jordi habrá hasta luego