Escucha las noticias de las 05:00 (21/06/2019)

Voz 0738

00:44

los tres los tres nombres propuestos los tres que estaban sobre la mesa tus presidente del Consejo tenía que probar si obtenían consenso in no hay para ninguno ha dicho osea que el Europarlamento tiene ahora una semana para intentar ver Sir recompone el pacto con un odio los tres nombres que están sobre la mesa pero si no es así el próximo día treinta Los jefes de gobiernos con gran otros para elegir al presidente de la Comisión y al del resto de cargos que ante sustituir