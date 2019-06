Las noticias de Asturias, 06:49 (21/06/2019)

puf Carlos hace mucho calor porque no pones el aire ya esta puesto

son las siete menos siete minutos de la mañana parte se queda con Alcoa es la opción que no querían ni el Gobierno asturiano ni los trabajadores de Alcoa ni los empresarios asturianos la luminaria descartó ayer la oferta de Quantum y ahora el director general de Industria Raúl Blanco ya sólo espera que la compra se materialice solo

gobiernos que esto ha descartado cualquier otro inversor que no sea aparte y es ahora el inversor con el con el que con el calco de alcoba puede llegar a un acuerdo no hay otros y nosotros lo que tememos es que si no se puede llevar a cabo en la reducción drástica de los precios industriales eléctricos pues que nos arrancase sí sí que se pueda llevar a cabo una reconversión