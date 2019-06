Las noticias de Castilla y León, 06:49 (21/06/2019)

he dedicado mi vida Albín un esfuerzo tesón y entusiasmo con amor Irán respeto a la tierra donde no está Botella recogen todo lo que he aprendido

creemos que Ciudadanos es iba a ser un socio leal de palabra también y por lo tanto al margen de que lógicamente tiene sus reivindicaciones en torno a la composición del Gobierno estoy absolutamente seguro que será muy fácil alcanzar un acuerdo satisfactorio para los intereses no de Ciudadanos particular sino de los castellanos y leoneses

Voz 10

05:23

lo sabíamos entonces y lo sabemos hoy que no jugamos con las mismas armas que algunos de hecho aunque tuviéramos a esas armas no las usaríamos porque no queremos ganar así porque no vale todo porque el Partido Socialista precisamente por eso a veces pierde pero incluso cuando pierde siempre lo hace con la cabeza alta y con la conciencia limpia compañeros y compañeras