Las noticias de Navarra, 06:49 (21/06/2019)

a las diez y media de la mañana el Tribunal Supremo empieza la revisión definitiva del caso de la manada los acusados no podrán venir tienen prohibida la entrada en Madrid sólo estarán jueces fiscales y abogados el debate abordará todas las posibilidades también la solución que pedirá el abogado defensor Agustín Martínez Becerra en esa justicia no cabe otra autoría pero sobre todo en si hablamos de un abuso con Preval y miento o de una agresión sexual con intimidación la Fiscalía cree que lo que sucedió en el portal de la calle Paulino Caballero en los Sanfermines de dos mil dieciséis fue una violación y que sus condenas deben duplicarse de nueve a dieciocho años de prisión lo mismo que defiende Carlos Bacca ICO abogado navarro de la víctima desde la celebración del juicio

los magistrados tienen intención de hacer público el fallo no la sentencia completa este mismo viernes

los socialistas navarros esperan comenzar la próxima semana los contactos con Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra para negociar un programa de gobierno descartan sentarse a dialogar con EH Bildu formación desde la que insisten en que los socialistas deberán hablar con ellos si quieren formar gobierno la que puede ser la oposición en la próxima legislatura no Parra suma incrementa su presión con la visita esta mañana a Pamplona del presidente del PP Pablo Casado que se va a entrevistar con Javier Esparza el cabeza de lista de Navarra Suma el caso es que la constitución del Parlamento con la Mesa de la Cámara cambiaba esta semana las caras de quiénes tienen la mayoría parlamentaria la de los miembros de Navarra Suma coalición entre UPN PP y Ciudadanos hecho que sigue despertando reacciones en esos partidos a nivel nacional Pablo Casado dice que la constitución de esa mesa fue posible a través de un pacto entre el PSN Bildu partido dice heredero de ETA

es indignante que el mismo día que se celebra XXXII años del atentado de Hipercor que se habla de si yo su terneras detenido de nuevo o no vaya al Partido Socialista de Navarra y facilite la entrada en la Mesa del Parlamento de Navarra de los herederos de ETA que aún no han condenado los ochocientos crímenes de la banda terrorista

España no hay ninguna ninguna fuerza política bailaba besaba el Partido Socialista Navarro ha cumplido estrictamente escrupulosamente con su palabra no pactando ni con Navarra Suma con bingo y esa es la razón por la cual el otro día Navarra Suma consiguió la alcaldía de Pamplona en este momento tenemos una mesa en el Parlamento navarro donde hay una representación plural

existe un filtro un filtro que lo tienen una serie de entidades que forman parte de la mesa de los Sanfermines pero que si no pasas por el filtro ni siquiera puede ser candidato pero el hecho de que haya perdedores y ganadores es lo que no nos termina de convencer no el alcalde decía de darle una vuelta al tema lo enfocaba más hacia la propia Junta de Portavoces