Las noticias de Galicia, 06:49 (21/06/2019)

Voz 1 00:00 el sol la playa el chiringuito aquí los da Esther de ese debate desde diez mil cuatrocientos veinte euros aprovecha porque solo este mes puedes ganar consulta las condiciones del sorteo Dacia punto es

Voz 2 00:21 el móvil la cartera la mochila ropa limpia toda ella crema las gafas las chanclas Huff las llaves

Voz 3 00:27 el horno encendido menos mal que tiene Axa ahogar un seguro con todo lo que necesitas como el compromiso de urgencia en tres horas calcula el mejor precio para en Axa punto eso visita nuestras oficinas consulta condiciones Enaitz apuntó

Voz 1 00:41 buscarlos hace mucho calor porque no pones al aire

Voz 4 00:43 sí ya esta puesto viene el servicio posventa Citroën y disfruta de Hesse y contratiempos revise gratis el sistema de climatización además respira aire puro con nuestro tratamiento anti bacteriano por solo veintinueve euros hasta el treinta y uno de agosto

Voz 1 00:59 condiciones y puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de Galicia

Voz 5 01:05 eso club este sábado día os Sábado veinte de junio no supermercados e hipermercados Eroski de Galicia en La Bañeza en autoservicio Familia a forro un veinte cinco por ciento en la sección de bebidas excepto alta gradación por una compra superior a siete euros una sección devolvemos Eroski club para las próximas compras Letra so este sábado a forro veinte cinco por ciento

Voz 1 01:31 bebidas Eroski club ser socio

Voz 6 01:36 que si tengo en toda la ciudad en verano pero lo que más te gusta escoger Fukushima y escapar de la playa de Luis con patines dos Pruden neumáticos Victory contienen Paddington servicio oficial Pello dices que te gusta las lleva de camino a la playa consulta condiciones en punto es Servicio Postal Carrillo kit y mausoleos

Voz 2 01:55 la red de servicios oficiales PIOT califica

Voz 7 02:00 gozo lo verán ya se empieza a pagar en octubre actas a Fenoll electrodomésticos Frigo combinó inoxidable que conservo tus alimentos frescos durante más tiempo por sólo cinco acentos sesenta novia

Voz 8 02:10 euros esta máis ofertas natural

Voz 5 02:13 venga Fenoll electrodomésticos

Voz 0846 02:29 qué tal muy buenos días En Marea muerto la formación rupturista que en dos mil dieciséis erigió como segunda fuerza política en Galicia con catorce diputados en la Cámara gallega se desintegra a Luis Villares esos tres diputados afines se pasan al Grupo Mixto el resto se quedan dentro de la marca de la que reniegan una muerte anunciada de la que Villar es culpa directamente a Podemos un proyecto que muere otro que resucita Galicia calidad de una Galicia más familiar más joven más innovadora y más verde la que de Feijóo en principio a los suyos a sus conselleiros a altos cargos de aquí a dos mil treinta es viernes veintiuno de junio el tiempo se maquilla un poco

Voz 10 03:08 para recibir esta tarde

Voz 0846 03:11 verano pero no va a ser un fin de semana de playa Paula Díaz buenos días

Voz 1751 03:15 buenos días Jaime no hará de playa aunque hoy empiece el verano suben las temperaturas y amanece con niebla en la mayor parte de la comunidad destaca el truco al igual que ayer no habrá rastro de lluvias pero sí las abra el sábado y el domingo oscense hoy podrá a los veintiocho grados

Voz 0846 03:29 sepamos cómo van a recibir el verano por Galicia adelante en A Coruña Pablo Díaz

Voz 11 03:34 muy buenos días Jaime en A Coruña entre están entrando esas nieblas por la ría pero por ahora cielo despejado trece grados tenemos en la ciudad son once en Ferrol Lugo Carmen lotes

Voz 0846 03:44 no tenemos esa conexión Ourense Miguel Bernárdez

Voz 1 03:47 muy buenos días pues aquí en Ourense tenemos brumas matinales y catorce

Voz 12 03:50 el grado en Pontevedra Ramón ella qué tal buenos días bastante despejado en Pontevedra tenemos ahora mismo catorce grados trece en Vilagarcía Vigo María Díaz nuevas días aquí despejado de quince grados Santiago Santiago cielos levemente nublados doce

Voz 0846 04:03 la inestabilidad incluso lluvias en el arranque de un verano que según la Agencia Estatal de Meteorología va a ser más cálido de lo normal y otra buena noticia no va a llover en la noche de San Juan Francisco Infante

Voz 1156 04:15 no va a ser probablemente más cálido es más probable en cuanto a precipitación bueno pues no tenemos una señal clara no hay claridad en cuanto al acuerdo los pronósticos no son tan claros de lo cual podemos deducir que es probable que tenga un comportamiento normal estas precipitaciones que se esperan en dentro de lo normal

Voz 0846 04:38 la otra buena noticia la daba ayer noche el Deportivo en Riazor dos a cero ante el Mallorca el ascenso más cerca Fran Hermida

Voz 0246 04:45 el Deportivo defenderán somos una renta de dos goles tras vencer ayer al Mallorca por dos tantos a cero unos goles que llevaron la firma de Fede Cartabia Idi Quique para ese partido ya definitivo el Depor no va a poder contar con son mal lesionado ayer veremos qué sucede con Álex Bergantiños que fue intervenido ayer por la noche para reconstruirle el labio inferior pero aun así el capitán quiere jugar con una máscara el partido que puede situar al Depor en Primera

Voz 0846 05:14 arrancó la campaña de abonados del Celta Mauro Pilato

Voz 0700 05:17 este por primera vez las renovaciones y altas se tramitarán exclusivamente online en los cajeros de ABANCA no en las taquillas del estadio como venía siendo habitual los precios de los abonos se mantienen al igual que casi todos los descuentos eso sí el que no está este año es el de asistencia a todos los partidos como local del Celta algo que no ha gustado demasiado entre la afición oye

Voz 13 05:38 Carlos te vienes este sábado a mi casa allí echamos una partida al dominó

Voz 1 05:45 hay planes buenos

Voz 13 05:48 les buenísimos como venir a una red Renault con un año de seguro

Voz 1 05:52 de mantenimiento oferte Herce Iván válidas a fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 0846 06:00 el consumo la ruptura de En Marea su portavoz y sus tres diputados afines se pasan al Grupo Mixto Luis Villares responsabiliza directamente a Podemos de la muerte de la confluencia Lara a Capello

Voz 1271 06:11 la gota que ha colmado el vaso ha sido la designación del senador en representación de la comunidad los denominados diputados críticos apostaban por José Manuel Sande el hasta ahora portavoz Luis Villares y sus afines por Mariló Can dedo esto es cuatro Se van al Grupo Mixto y los diez críticos se quedan en En Marea a pesar de no sentirse representados ni parte de esa marca Villares el magistrado que fue candidato a la Xunta en el año dos mil dieciséis ha pedido disculpas aquí en la SER por no haber tomado esta decisión hace tiempo responsabiliza directamente a Podemos

Voz 14 06:39 no se exculpa a manos ósea hacia por Face lo tan tarde te me lo que terceto antes nuevo fuésemos antes porque queremos salvaguardar unidades para nos a a unidades durante mucho tiempo era como un valor moral la política en sí mismo no no que no vamos a seguir sino que somos En Marea auditado de Podemos mareas y En Marea no le propiedad de Podemos de Pablo Iglesias

Voz 1271 07:04 han sido tres años de discrepancias idea zancadillas políticas muere la confluencia de Podemos Izquierda Unida no internas segunda fuerza política de Galicia con más de doscientos setenta mil votos a esto hay que sumar que otra diputada Zola Miranda renuncie a su acta tras la escisión

Voz 0846 07:18 disputas internas en el PSOE cuya Comisión Federal de Listas designa al alcalde de Monforte José Tomé como candidato a presidir la Diputación Provincial en lugar de Darío Campos quién no oculta su enfado

Voz 15 07:29 unos aspecto verdad de que no creo que fuéramos a falta de diálogo creo que fue a miles de mente más que diría algo hay en ese sentido pues pidamos cero millones nadie sintonía y al final pues no sé porqué email

Voz 0846 07:42 estos líos el presidente de la Xunta arengar a sus conselleiros y cargos intermedios de su Gobierno en un acto que asegura no lo ha hecho pensando en las próximas autonómicas sino pensando en las nuevas generaciones el proyecto que presenta Feijoo lleva el nombre de Galicia cálida de una Galicia más familiar más joven más innovadora y más verde porque su objetivo dice es servir a Galicia

Voz 2 08:04 estamos todos los colegios y las universidades residencias infantiles porque como saben tenga un nombre que nos convoca todos el precisa de todos le vamos sabiendo decirnos a Galicia yo no me que nos convoca todos et Dalila

Voz 16 08:32 a todos los medios dan los acuerdos veinte un evidente Sete Feijóo anunció además que en la próxima semana se aprobará la ley de impulso demográfico en fin que felices

Voz 0846 08:43 Díaz el nombre que el Concello de olla va a dar a una de sus concejalías Concejalía de la felicidad en la que lo importante será promover actividades lúdicas emocionales ida realización personal por lo demás se despeja el futuro de Alcoa la compañía sindicatos Ministerio de Industria los Gobiernos de Asturias y Galicia han acordado continuar hoy la reunión para tratar la oferta de parte capital en las plantas de aprenderse A Coruña la única que ha quedado sobre la mesa y que acepta la multinacional del aluminio escuchamos a portavoces de los trabajadores al conselleiro Conde de la compañía

Voz 17 09:14 esas son las cosas antes de profesor está socavando mucho en bandas acuerdo a SPD acuerdos que tiene comparten pero hay que ser flexibles al final y la empresa no puede escapar

Voz 18 09:25 la situación pasa como

Voz 10 09:27 ya habíamos anunciado porque tengamos precios eléctricos cien Hoy por hoy