Escucha las noticias de las 07:00 (21/06/2019)

son las siete las seis en Canarias la Cadena SER qué tal muy buenos días hoy el caso de la manada llega al Tribunal Supremo a las diez se celebra la vista pública de los recursos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el alto Tribunal debe decidir si mantiene que aquello fue un abuso sexual sí cree que fue una violación tal y como defiende la Fiscalía pide elevar la pena de los cinco condenados de nueve a dieciocho años de cárcel Ángeles Jaime de Pablo es jurista y ex miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis cometieron una agresión sexual

fueron inmediatamente desmentidas por el Elíseo el gobierno de Macron asegura que nunca lo han felicitado por sus acuerdos con Vox es viernes final de semana veintiuno de junio y ahora mismo leemos en el New York Times que ayer Donald Trump dio la orden de lanzaron ataques sobre objetivos militares iraníes en respuesta al derribo de un dron estadounidense en Ormuz Trump habría aprobado la operación pero poco después la suspendió la Casa Blanca no ha desvelado los motivos horas antes esto sí lo sabemos los periodistas le preguntaron si pensaba tomar represalias contra

aquí en España hoy se constituyen las Cortes de Castilla y León Ciudadanos va a presidir la Cámara a cambio de que el PP siga gobernando esta comunidad que ya gobierna desde hace treinta y dos años lo mismo han intentado PP y Ciudadanos en Canarias pactarlos dos y mantener en el poder a Coalición Canaria pero en el Archipiélago la operación no les ha salido un vuelco histórico por primera vez en veintiséis años Coalición Canaria no estará en el gobierno insular todo a presidir el PSOE y ha sido gracias al apoyo de Nueva Canarias de si podemos pide la Agrupación Socialista Gomera el socialista Ángel Víctor Torres será el nuevo presidente

no hemos estado compartiendo documentos durante esta semana hemos caminado hemos tenido reuniones equipos negociadores habido fricciones que han podido salvar entre lo distinto componente de de este de este acuerdo ha habido dudas que se han despejado confiesa que sean restablecido que han podido reconducir

sí aquí desagradables a periodista de que medio era la Morena la española esa que pesada pesado no te voy a dar el titular que quiere borde

Voz 1161

04:48

y en los deportes esta madrugada ha celebrado la habitual elección de novatos en la NBA Pedro en el draft en el que no hemos tenido grandes sorpresas una edición en un año sin jugadores españoles o que jueguen en España en ninguna de sus dos primeras rondas los New Orleans explican se llevan como número uno acción Williams comparado ya con el propio de Bron James el número dos Memphis ha escogido a ya Morán en el tres los New York Knicks a Barrett en hasta esta noche se pueda resolver la temporada en la ACB cuarto partido de la final a las nueve Barça Real Madrid los de Pablo Laso serán campeones si ganan en el Palau si ganan los de Pesic tendremos quinto y definitivo partido el domingo en Madrid