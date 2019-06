Las noticias de Asturias, 07:50 (21/06/2019)

gobiernos que esto ha descartado cualquier otro inversor que no sea Partner y es ahora el inversor con el con el que con el calco de la alcoba puede llegar de acuerdo no hay otros y nosotros lo que tememos es que si no se puede llevar a cabo en la reducción drástica de los precios industriales eléctricos pues que nos arrancase de Toledo desde que se pueda llevar a cabo una reconversión

David Carry Gal sufrió dos traumas en la cabeza uno de la patada y otro al caer así lo recoge el informe forense Carrizal falleció tras una semana en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias después de sufrir una agresión al término de la verbena de La Florida en Oviedo tres chicos de dieciocho y diecinueve años fueron detenidos dos de ellos han sido puestos en libertad con cargos por omisión de socorro el otro natural de Llanes ingresó en prisión el alcalde de Oviedo Alfredo Canutel y pidió ayer disculpas por referirse a estos hechos como un accidente literal lo hizo a través de un comunicado en el que asegura que nunca estuvo en su ánimo minimizar la gravedad de los hechos cantería había dicho que estaba seguro de que no estaba en el ánimo de los tres chavales llegar a ese final que estarán pesar osos a partir de ese momento le llovieron las críticas desde todos los ámbitos sobre todo a través de las redes sociales donde una plataforma incluso llegó a recaudar miles de firmas bajo el lema No es un accidente es un asesinato la bioquímica asturiana Margarita Salas ha conseguido el premio inventor Europeo dos mil diecinueve cero ha concedido la Oficina Europea de Patentes salas a sus ochenta años siga trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahora ver reconocido el mérito de toda una vida dedicada a la investigación básica El no no llega a Asturias a las diecisiete cincuenta y cuatro de este viernes crean serlo y no miren al cielo porque el tiempo que nos acompaña no parece de esa estación sin embargo la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción estacional habla de un verano más caluroso de lo habitual después de una primavera que también ha sido en general cálida se Caixa coreada según el delegado en Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología Ángel Gómez