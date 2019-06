Las noticias de Cantabria, 07:50 (21/06/2019)

Z de cincuenta y dos minutos de la mañana el recién elegido presidente del Parlamento de los socialista Joaquín Gómez celebra este mismo viernes la ronda de consultas para promover la investidura del presidente de Cantabria si lo anunciaba en el discurso que pronunció tras su elección como presidente del Parlamento cargo al que ha accedido en virtud de ese pacto de Gobierno PRC PSOE él mismo pacto que va a volver a hacer presidente al líder del PRC Miguel Ángel Revilla y vicepresidente a Pablo Zuloaga además de portavoz del Gobierno que también será consejero de Universidades Cultura y Deporte la de ayer no fue un día fácil de sobrellevar para Miguel Ángel Revilla Illa familia regionalista del fallecimiento del ex consejero en número dos del partido ha sido un golpe muy duro de asimilar para Revilla que le guardo escaño como gesto de agradecimiento y cariño el de ayer fue uno de los días más duros porque de ese leido su mano derecha la persona con la que ha trabajado codo con codo a lo largo de cuarenta años ayer no fue ni siquiera capaz de mostrarse ante los medios y lo hizo a través de una carta dedicada a su amigo a su compañero una carta que no resume Fermín

Voz 0628

03:04

Rafa de la Sierra ha sido el cincuenta por ciento de mi vida política le conocí en mil novecientos setenta y seis poco después de mi intervención en una mesa redonda en la Cámara de Comercio de Torrelavega ha sido mi brazo derecho mi hombre de confianza la persona más honrada que he conocido jamás nunca me he molestado en leer un documento que llevará su firma en política lo ha ha sido todo garrafa caminos Unión dos cosas el amor a Cantabria y nuestro compromiso mutuo con la honradez y el cumplimiento de la legalidad juntos formamos un tándem que ha llevado al PRC a su éxito actual un éxito que él no ha llegado a ver porque su último mes ha sido muy complicado sin embargo ha sido diputado porque yo he querido tenerle presente en las listas a pesar de saber que nunca llegaría a tomar posesión ha sido un homenaje a su trayectoria el destino le hizo morir la víspera del día en que tenía que tomar de nuevo posesión como diputado del Parlamento donde tantas lecciones magistrales pronunció su escaño se queda vacío sin embargo el ha estado más presente que nunca en el corazón de todos se me va a hacer muy duro no tenerle al lado muy duro la autonomía de Cantabria y el éxito del partido no habrían sido posibles sin él él fue mi complemento perfecto para convertir un pequeño partido en el partido hegemónico de Cantabria sin él el éxito que hoy vivimos los regionalistas y Cantabria no habría sido posible