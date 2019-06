Las noticias de Navarra, 07:50 (21/06/2019)

el Partido Socialista Navarro ha cumplido estrictamente escrupulosamente con su palabra no pactando Nicole Navarra Suma con bingo y esa es la razón por la cual el otro día Navarra Suma consiguió la alcaldía de Pamplona en este momento tenemos una mesa en el Parlamento navarro donde hay una representación plural

sí desde Navarra Suma hoy con el apoyo de Pablo Casado el líder del PP uno de los partidos que integran esa plataforma junto a UPN y Ciudadanos casado está en Pamplona se va a entrevistar esta mañana con el presidente de UPN Javier Esparza antes de comparecer ante los medios sobre los okupas de Jarauta del inmueble situado en el número trece de la calle Jarauta de Pamplona que alberga a pisos de propiedad municipal y que habían sido ocupados ya ha sido sin la clausura de una vez desalojado el último ocupante sin que se produjeran incidentes según el Ayuntamiento de Pamplona y antes de hablar sobre la manada otra noticia destacada de tribunales que puede tener consecuencias para la Administración foral para muchos trabajadores que no son funcionarios trabajadores de esa Administración el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de admitir en una sentencia las alegaciones del sindicato ANPE para el reconocimiento del cobro del grado por parte del personal contratado de la administración de Navarra

ahora el Tribunal Supremo empieza la revisión definitiva del caso de la manada los acusados no podrán venir tienen prohibida la entrada en Madrid sólo estarán jueces fiscales y abogados el debate abordará todas las posibilidades también la absolución que pedirá el abogado defensor Agustín Martínez Becerra en esa justicia no cabe otra que no es una sentencia absolutoria pero sobre todo en si hablamos de un abuso comprueba y o de una agresión sexual con intimidación la Fiscalía cree que lo que sucedió en el portal de la calle Paulino Caballero en los Sanfermines de dos mil dieciséis fue una violación y que sus condenas deben duplicarse de nueve a dieciocho años de prisión lo mismo que defiende Carlos Bacca ICO abogado navarro de la víctima desde la celebración del juicio