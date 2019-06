Las noticias de Galicia, 07:50 (21/06/2019)

y no sabía dónde escuchar esa música en directo por eso

o como segunda fuerza política en Galicia con catorce diputados en la Cámara gallega se desintegra Luis Villares y sus tres diputados afines se pasan al Grupo Mixto el resto se quedan dentro de la marca de la que reniegan una muerte anunciada de la que Villar es culpa directamente a Podemos un proyecto que muere un proyecto que resucita el de Feijóo para los próximos años una Galicia más familiar más joven más innovadora más verde falta por saber si Feijóo seguirá al frente del proyecto es viernes veintiuno de junio el tiempo se maquilla un poco para recibir esta tarde al verano pero no va a ser un fin de semana de playa Paula Díaz buenos días

buenos días Jaime no hará de playa aunque hoy empieza el verano suben las temperaturas y amanecen con niebla en el tercio norte de la comunidad se despejará parcialmente para mediodía al igual que ayer no habrá rastro de lluvia si las sabrá el resto del fin de semana en Orense hoy podrán alcanzar los Veintiocho

inestabilidad incluso lluvias escuchábamos en el arranque de un verano que según la Agencia Estatal de Meteorología va a ser más cálido de lo normal y otra buena noticia no va a llover en una noche de San Juan Francisco Infante

el verano va a ser probablemente más cálido de lo más probable y en cuanto a precipitación bueno pues no tenemos una señal clara no hay claridad

no son tan claros de lo cual podemos deducir que es probable que tenga un comportamiento normal es decir que las precipitaciones que se esperan en dentro de lo normal

Voz 1271

04:54

la gota que ha colmado el vaso ha sido la designación del senador en representación de la comunidad los denominados diputados críticos apostaban por José Manuel Sande y el hasta ahora portavoz Luis Villares y sus afines por Mariló Canedo estos cuatro Se van al Grupo Mixto y los diez críticos se quedan en En Marea a pesar de no sentirse representados por esa marca Villares el magistrado que fue candidato a la Xunta en el año dos mil dieciséis ha pedido disculpas aquí en la SER por no haber tomado esta decisión con tiempo ir responsabiliza a Podemos de la ruptura no se disculpa