Escucha las noticias de las 09:00 (21/06/2019)

cerca de doscientas mil personas van a competir este fin de semana por una de las treinta mil plazas ofertadas es viernes veintiuno de julio y los líderes europeos no sólo no han acordado quién presidirá las instituciones comunitarias en la próxima legislatura tampoco han logrado firmaron un histórico compromiso contra el cambio climático creían pactar una Europa libre de emisiones de CO2 en dos mil cincuenta pero los países del Este han bloqueado ese acuerdo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

exactamente los objetivos para el dos mil cincuenta seguirán siendo nacionales para una norma europea no ha habido aquí consenso y ha sido imposible proposición de Hungría Chequia de Polonia estos países piden subvenciones para asumir los costes de la transformación un debate vinculado al futuro sobre el presupuesto europeo y también muy indirectamente al debate del euro que aquí esta misma mañana retoman los jefes de Gobierno

gracias Griselda ayer el gobernador del Banco de Inglaterra es machos muy gente acaba de desmentir a Boris Johnson favorito para relevará Theresa May que había dicho que en caso de un Brexit duro Reino Unido podría evitar los posibles aranceles de la Unión Europea pues bien el gobernador asegurado en la BBC que una salida a las grada más causaría daños en la economía británica a corto y a largo plazo y que la mayoría de las empresas no están preparadas para una ruptura sin acuerdo además hace pocas horas hemos conocido que trampa ordenó atacar objetivos militares en Irán en respuesta al derribo de un dron espía norteamericano por parte de Teherán lo publica esta mañana el New York Times una orden que retiró antes de llevarse a cabo por motivos que todavía se desconocen un Trump que ha dado una entrevista a un medio en lengua hispana de Se llama Telemundo esa media la entrevista se agravó el miércoles el han preguntado por su acuerdo con México para frenar la llegada de inmigrantes Estados Unidos MEX Haas Quicken pt hay trampa ha dicho que México está haciendo Biel a enviar seis mil soldados a su frontera sur en Georgia los antidisturbios de este país del este de Europa encargado esta madrugada contra los miles de manifestantes opositores que han rodeado el parlamento pidiendo la dimisión del presidente hay al menos cincuenta y dos orejas