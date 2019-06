Las noticias de Navarra, 10:02 (21/06/2019)

Voz 1 00:00 diez y tres nueve tres en Canarias este mes está

Voz 2 00:02 dentro que no te quiten la primera línea de playa Jaque no te quedes en un atasco bajo el sol y aquí no te sientes en una terraza sin sombra pero sobre todo que no se te pase el mes de la vida

Voz 3 00:10 este mes interesa T por el bajo interés acércate a tu concesionario Mercedes Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Ture vivito furgón además de descuentos especiales en accesorios ya sabes que en

Voz 4 00:21 se te pasa además del diecinueve al veintidós de junio

Voz 1 00:24 la oferta de quince vehículos en liquidación

Voz 4 00:27 las Pi junto a Osasuna en Tajonar

Voz 5 00:30 en Tudela polígonos la barrena

Voz 6 00:34 carriles y Navarra

Voz 0887 00:37 en media hora arranca en el Tribunal Supremo como lo estamos contando la vista de los distintos recursos del caso de la manada los cinco condenados a nueve años por lo ocurrido en el portal de Paulinho Caballero el siete de julio de dos mil dieciséis Se enfrentan a la petición de Fiscalía y acusaciones de que se doblen las penas por considerar que fue una agresión sexual y no un caso de abusos las defensas ejercicio ya ahora probó un abogado Agustín Martínez Becerra piden la absolución Becerra además se muestra sorprendido porque el fallo se vaya conocer seguramente hoy mismo como estamos contando aquí en la SER no podemos escuchar ahora a Agustín mal NEC Becerra hay en capítulo político desde hace media hora se reúnen en el Parlamento el presidente de UPN Javier Esparza y el del PP Pablo Casado lo hace en un día antes por cierto de que mediante redes sociales se haya convocado una manifestación a las siete de la tarde frente a la sede del PSN para protestar por su posible de acuerdo con Geroa Bai también hoy mismo el nuevo presidente del Parlamento Unai igual de de Geroa Bai realizar también una visita por las instalaciones para saludar a los trabajadores a la plantilla del Parlamento de Navarra en una jornada en la que también hemos sabido que será ya la próxima semana cuando se pongan en marcha las negociaciones de cara a la formación de un nuevo gobierno en torno a María Chivite más información en la SER a partir de las once y tres minutos y a todas horas en ser Navarra punto com

Voz 7 02:04 no obstante es que no se cansan de decir que ya no se hace en coches cómodos por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto es el familia necesita un seguro de coche de verdad