Las noticias de Asturias, 10:02 (21/06/2019)

un accidente de tráfico en la autopista el griega a la altura del viaducto de San monte está generando importantes retenciones que por momentos han sido de varios kilómetros en dirección Gijón Oviedo cabe recordar que esta vía concentra gran número de desplazamientos ya que une las dos principales ciudades asturianas Oviedo Gijón y Avilés el suceso en el que estarían implicados al menos dos vehículos ha tenido lugar a primera hora de la mañana si bien a esta hora no tenemos a un información sobre la gravedad del accidente hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como sanitarios de Emergencias Médicas y hoy viernes con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica ELA la Asociación en la Principado se suma a la iniciativa luz por la ELA de la Fundación Luzón por la que plazas y monumentos de todo el país se teñía de verde en Asturias esta noche podremos ver con esa luz verde la plaza del Ayuntamiento de Gijón el Teatro Campoamor de Oviedo la plaza de los oficios de Avilés el Ayuntamiento de Carreño la plazoleta de la escultura de la Rede encantadas el Ayuntamiento de Langreo y la fuente de la Villa de Pravia del Ayuntamiento de Laviana colgará además un lazo verde el objetivo de esta iniciativa es visibilizar la enfermedad y sensibilizar a la población en general sobre las necesidades de las personas que sufren esta enfermedad y sus familias desde la Asociación en la principal hoy Principado reivindican que todos los pacientes sean atendidos por igual independientemente del lugar de la región en el que residan que se coordinen los servicios sociales y la sanidad para poder trabajar juntos y un registro nacional de pacientes otro caballo de batalla de los pacientes de ELA son las ayudas económicas que no llegan para cubrir la rehabilitación de fisioterapia y logopedia que la Seguridad Social tampoco ofrece

