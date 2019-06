Las noticias de Canarias, 09:02 (21/06/2019)

debieron prever tan claro que desplazaron a Canarias lo máximo responsable del Partido Popular es absolutamente lo tuvimos claro nosotros sabíamos que había una voluntad de cambio de los Nueva Canarias Partido Socialista aquí iban a estar aquí han estado Hinault confía también en el que la agrupación se alega que está conformada con muchas personas que quieren que el Partido Socialista también iban finalmente a decantarse por este pacto de progreso no había sido cosa que creo que alegra la mayoría de los canarios porque incluso la básico de esa formación política esta estoy absolutamente seguro que no querían desde el veintiséis de mayo

Voz 0632

01:17

lo que ha pasado lo que lo que tendrán que explicarlo no pero sí te puedo asegurar que estábamos en conmigo a las cuatro de la tarde por parte de PP ciudadano nosotros con esas firman un documento base en la que garantizamos que que hizo votos estaban no insisto yo lo que conozco eh que nosotros teníamos un acuerdo con la dirección del Partido Popular en todos los partidos pero lema no le gusta más aumento cómo van las negociaciones