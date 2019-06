Las noticias de Canarias, 10:03 (21/06/2019)

hay que buscar una fórmula hay que concretar cuál es la voluntad eso ya se de esa John que yo creo que debe hacer para mí no ha ido hombre porque tiene currículo socialista desde los años ochenta en Estados Unidos y de una persona leal a las relaciones personales europea ha sido coherente está electoral en una ahí no se conseguía así porque así

Voz 4

01:32

lo que podamos empezar a fraguar un acuerdo a mí me hubiera gustado creo que no por no por Carlos Alonso no por Coalición Canaria sino por la isla