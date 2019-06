Las noticias de Galicia, 11:03 (21/06/2019)

Voz 0846

00:48

además esta tarde la plantilla de Portugal fábrica de fin de Polly propinó lleno de Narón salen en mano prestación por las calles de Ferrol tras el reciente despido de sus más de cien trabajadores para pedir que la Xunta y el Gobierno central concrete en el interés de fondos inversores por adquirir la planta también en Ferrol el conselleiro de Economía Francisco Conde participan en en el Galicia en off shore International Huff que reúna empresas y administraciones para voz para el futuro del sector eólico o y hasta ahora el delegado del Gobierno Javier Losada supervisan Taboadela en Ourense la última fase de las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid Galicia acompañado por el director general de construcción de Adif Juan Pablo Villanueva alone cuarto será el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo acompañado por la consellera de Infraestructuras Ethel Vázquez quien asista al acto de puesta en servicio del tercero la de la Autovía do Morrazo