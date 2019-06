Escucha las noticias de las 11:00 (21/06/2019)

Voz 0246

00:32

soldados estadounidenses desplegados en la región fueron despertado súbitamente a las dos de la madrugada y llamados a filas luego no pasó nada el motivo de esta marcha atrás de última hora de Donald Trump puede ser según informa Reuters una respuesta que recibió de Irán tras advertirle de un ataque inminente Un funcionario iraní ha explicado a la agencia que horas antes de un golpe planificado contra baterías antimisiles y radares iraníes son transmitió un mensaje a Teherán a través de un mediador maní de que estaba en contra de cualquier guerra con Irán dijo que quería hablar con Teherán sobre varias cuestiones les dio un corto espacio de tiempo para responder los iraníes han transmitido el mensaje al líder supremo Jamenei quién recientemente rechazó hablar con Estados Unidos acusada de no ser de fiar por eso la tensión sigue al alza y la posibilidad de un golpe no parece haberse difuminado