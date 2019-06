Las noticias de Castilla y León, 11:03 (21/06/2019)

Voz 1272

además el acuerdo firmado por PP y Ciudadanos que les acabamos de contar con esas cien medidas y el pleno para constituir las Cortes que comienza ahora también estamos pendientes esta mañana de la reunión en Ávila entre Junta trabajadores inician los trabajadores de Ávila tienen convocada huelga recordamos para dentro de unos días porque temen por su futuro ahora que la empresa una de las más importantes a nivel de Castilla y León reconvierte su actividad en fábrica de recambios os recordamos que de ella dependen aproximadamente quinientos empleos informa María Ángeles Hernández a una semana después de que los trabajadores de Nissan secundaron mayoritariamente una huelga se retoman las negociaciones con la dirección de la fábrica eso sí con la mediación de la Junta de Castilla y León y en concreto del viceconsejero de Economía y Competitividad Carlos Martín Tobalina los miembros del comité de empresa siguen pidiendo un cronograma que concrete las inversiones de Nissan en los plazos en los que se pondrá en marcha no sólo la fábrica de recambios sino también la planta logística que está previsto construir en Beacon Lozano quieren garantías por escrito de que si la empresa no cumple con los plazos tenga algún tipo de sanción y mientras sigue sin aclararse el futuro de los ciento cincuenta trabajadores de las empresas auxiliares de Nissan que han decidido convocar una huelga que podría celebrarse los días uno dos dejó Julio gracias María Ángeles hoy es el último día además de clase y los alumnos conocerán la adjudicación de plazas para el curso que viene desde la Junta aseguran que la inmensa mayoría de las peticiones de los padres van a coincidir con la adjudicación además a recordamos que hoy es el Día contra el Leila la Esclerosis Lateral amiotrófica en Castilla y León hay diagnosticadas alrededor de doscientas diez personas según datos de la propia asociación es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada no