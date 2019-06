Las noticias de Catalunya, 11:03 (21/06/2019)

Voz 1288

00:18

la millor Gestió ha de ser la directa en aquellos casos que no spot que no ya chafa involucre keniata unas cláusulas sociales laborales y medioambientales molares árabe el que no puede ser es que el Govern tan habla y aragonés la regulación del Service que ya están externalizados precisamente Gloria que estés cláusula es que Fadesa pero abrirla aporta a la mercantilización del Serveis públicos