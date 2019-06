Escucha las noticias de las 12:00 (21/06/2019)

es medio día las once en Canarias

la esgrimida un mismo argumento que fue una violación con intimidación y con uso de la fuerza no un abuso sexual valiéndose de una posición superior pues

el abogado de la manada insiste en argumentos que rechazó la justicia de forma categórica que no han tenido un juicio justo sin un juicio paralelo

que no hemos tenido un juicio justo donde no hemos tenido un juicio con todas las garantías y la sociedad dictó sentencia el día ocho de julio del dos mil dieciséis

aquí dice que todo fue consentido entre otras cosas porque antes se había pesado con uno de sus agresores porque no se resistió

Irán acaba de exhibir pedazos de lo que asegura es el fuselaje del estadounidense derribado el jueves de madrugada cerca del crítico estrecho de Ormuz les advertimos reiteradamente aseguran los guardianes de la revolución que acabaron derribando la nave porque insiste en violó su espacio aéreo el ministro de Exteriores iraní ha convocado esta mañana al embajador de Suiza representante de los intereses de Estados Unidos en Irán para denunciar el hecho el Gobierno estadounidense es responsable de estos actos provocativos ha sido su mensaje acabamos de saber que el presidente estadounidense alertó a los iraníes de sus intenciones así como de su deseo de dialogar Teherán ha dicho que lo consultará con el líder supremo Jamenei alguien que la semana pasada rechazó dialogar acusando a Washington de no ser de fiar

M O Qantas han anunciado ya que sus vuelos van a evitar el estrecho de Ormuz el petróleo mientras tanto sigue al alza por encima ahora mismo de los sesenta y cuatro dólares y medio el barril los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en este momento en Bruselas en la agenda no está la situación en el estrecho de Ormuz veremos al final seis referencias de hecho Pedro Sánchez va a comparecer aproximadamente dentro de una hora y tanto él como Angela Merkel han firmado un documento eh para que se llegue a un acuerdo con Mercosur que no apoya exactamente Macron corresponsal comunitaria Griselda Pastor

entre el gobernador del Banco de Inglaterra desmiente a Boris Johnson el candidato favorito a suceder a Theresa May asegura que un Brexit a las bravas incluir a aranceles además el gobernador ha advertido de que la mayoría de las empresas no están preparadas para un divorcios sin acuerdo miles de manifestantes vuelven a concentrarse ante el Parlamento de Hong Kong horas después de que expirase el ultimátum lanzado a la jefa del Ejecutivo para que retire por completo la ley de extradición a China veinte mil cristianos firman una petición para que Netflix retire una serie sobre un ángel y un demonio sin percatarse de que esa serie pudo moment se emite en Amazon y no en Netflix atienden la entienden los que firman esa petición que las series una negación del bien y del mal podéis así hemos llegado a las doce y seis si de momento es todo Toni