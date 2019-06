Escucha las noticias de las 13:00 (21/06/2019)

Dida si no hay cambios en la previsión del Tribunal conoceremos el fallo a lo largo del día absolución abusos o violación

exactamente socialistas y liberales juntos con Macron en una reunión de coordinación que no estaba prevista buscando qué tipo de consenso entre estas dos fuerzas podría servir para desbloquear la designación del presidente de la Comisión y el encaje del resto de cargos políticos y en las presidencias de las instituciones ejercicio difícil hay que decirlo porque Macron considera fuera de juego ya a los que han sido cabezas de cartel de estas europeas mientras que Sánchez mantiene todavía que es posible que se de una opción para el socialista Timerman

hola buenos días buenas tardes había enlaces hoy pero vínculos pero se dirigían a servidores externos a los que no subían contenido los acusados es la frase clave de la sentencia de una jueza de Murcia que ha suele como dices a los cuatro acusados de fundar y gestionar las web de descargas de películas series John que sea el juicio se celebró aquí en la región porque varios de ellos son residentes en Murcia la resolución considera probado que seres yonquis tenía enlaces con títulos carátulas Easyjet sexys de películas pero también que esos enlaces es textual se limitaban a redirigir a servidores externos fundamentalmente megavatio y mega donde terceras personas no identificadas habían alojado obras audiovisuales protegidas por derechos de autor

Voz 4

03:05

el principal sospechoso que confesó ser el autor del crimen ha comparecido esta mañana ante el juez aunque no ha querido declarar el detenido está siendo investigado por los delitos de homicidio y ocultación de cadáver la sala lo ha mandado a prisión sin fianza recordemos que los restos de la víctima se descubrieron el miércoles por la tarde a través de un georradar estaban enterrados en el patio de la vivienda bajó una masa de yeso los Mossos están investigando las causas exactas de la muerte según explica la agencia Acn el sospechoso mató presuntamente a su ex pareja con un hacha y una vez enterrado el cuerpo habría colocado de nuevo las baldosas y repintado algunas paredes para no dejar ningún rastro