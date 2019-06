Escucha las noticias de las 14:00 (21/06/2019)

Voz 0900

00:40

la juez ha dictamina que series yonquis no contenía ningún tipo de contenido audiovisual sino simplemente una lista de enlaces con información de películas que conducían a mega servidores externos donde ahí sí estaban alojadas las obras pero esas obras no la subían los fundadores de serios yonquis sino dice la sentencia terceras personas no identificadas dice la jueza que no hay evidencia de que los acusados fueran los que subían las películas a estos servidores sobre la enriquecimiento de los acusados dice que se produjo a través de la publicidad y las visitas a la web Hinault debido al número de descargas según