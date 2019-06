Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:02 (21/06/2019)

valenciana la Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investigado a otras treinta y nueve por la sustracción de más de doscientos ochenta y cinco mil kilos de naranjas con un valor de mercado de veintidós mil quinientos euros en las comarcas valencianas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa una operación realizada por el equipo Roca de la Guardia Civil de Sueca tras trescientas cincuenta inspecciones entre octubre de dos mil dieciocho junio de dos mil diecinueve en almacenes de compraventa de cítricos para la industria del zumo y que ha permitido esclarecer un total de treinta delitos recuperar cinco mil Kilos de cítricos trabajadores de Helados Alacant piden la reincorporación inmediata de los cuatro compañeros despedidos ayer de forma inesperada despidos que achacan a las tensiones por el convenio colectivo Radio Alicante Sonia Martín la delegada del sindicato CSIF Prodi García denuncia que desde hace tres semanas la empresa les coacción e incluso por Whatsapp para que acudan a trabajar estos días cuando han tomado la decisión de no hacer horas extras los sábado por eso denuncia que lo ocurrido no es ni justo ni decente

Voz 2

01:01

la repercusión por no ir a hacer horas extraordinarias ha sido despedida cuatro persona no les han dicho que les despiden por no hacer horas extra orinar ya les han presentado unos despidos con unas cartas donde pone que no dan el perfil a una persona que lleva diecisiete años trabajando en la empresa otra que llega entre treinta y tres treinta y cinco años de dice que han bajado el rendimiento