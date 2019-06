Las noticias de Andalucía, 16:02 (21/06/2019)

no no acabo de entender absolutamente nada

de una una visa ya la hora a resuelto había fallado va como todas la sensación de que ya estaba perfectamente establecido perfectamente excavadas la condena contra me parece una barbaridad parece algo absolutamente desproporcionados la interpretación que desconocemos de dónde sales porque ciertamente irónico tenemos en el fallo de quince de la agresión sexual pues no podemos compartirlas

Voz 3

01:16

en prisión no es recurrible a partir de daría la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional Ny el Europeo de Derechos Humanos pero sinceramente ahora mismo esos son algo que que no ni tan siquiera me planteo