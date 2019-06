Escucha las noticias de las 16:00 (21/06/2019)

ver la decisión gracias Ana el fallo del Supremo hemos hablado aquí en la SER con la magistrada y ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial es Inmaculada Montalbán

Voz 1510

01:37

buenas tardes la primera explicación a la suspensión del ataque selectivo que estaba ya en marcha la acaba de dar el presidente Donald Trump en una cadena de tuits Estados Unidos estaba a punto de atacar cuando pregunto por el número de víctimas que causaría un general les dijo que cincuenta personas morirían en la ofensiva así que diez minutos antes de ese ataque dio la orden de pararlo el presidente dice que no era una respuesta proporcionada al derribo del drone estadounidense y asegura que no tiene prisa en actuar contra Irán Tron responsabiliza además al ex presidente Barack Obama de haber fortalecido a Irán con el terrible acuerdo dice literalmente que le ha dado vía libre a Teherán para conseguir armas nucleares unas armas asegura que nunca tendrá