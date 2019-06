Voz 0313

00:00

pues personalmente muy contenta por fin se ha hecho justicia hay una la verdad es que se reencuentra con los jueces y juezas después de tanto o cabreo e indignación una palabra feliz feliz Baena lusas desmelenado buenas tardes a qué tal como está la luz como estabas cómo estás tú reconciliada con la justicia con la con la verdad y con la decencia Roberto de buenas tardes qué tal buenas tardes han sido casi tres años desde que una palabra vinculado exclusivamente a los animales saltó al género humano para mal para muy mal no no si yo no sé vosotros no no lo sé y vosotras pero yo cada vez que que escucho hablar de una manada de lo que sea la que sea automáticamente pienso lo que le ocurrió a una chica de dieciocho años en los Sanfermines de dos mil dieciséis y hoy para que no lo sepa aún hoy el Tribunal Supremo ha dejado claro lo que ocurrió que fue una violación los culpables esa manada de animales de dos patas a la arena bienvenidos a La Ventana