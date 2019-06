Las noticias de Andalucía, 17:02 (21/06/2019)

Voz 3

00:34

es que nadie ha intentado que absolutamente de nada de hecho lo normal hubiera sido que les hubieran dado plazo para entrar en prisión y que hubieran actuado consecuentemente se lo puedo asegurar porque he hablado con todas las familias todas las familias se han enterado porque se lo he dicho yo algunos estaban en que hacer otros no esta mañana han ido afirmar con lo cual no me has sacado ese bulo que es otro culo más que forma parte de ese asunto