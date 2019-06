Las noticias de Canarias, 16:02 (21/06/2019)

nativas que ponen los sindicatos al próximo gobierno en el que también actuará desde la oposición Coalición Canaria su secretario general José Miguel Barragán ha dado cuenta hoy públicamente de cómo han vivido estos veinticinco días frustrados de negociación que finalmente no alzarán a un candidato del Partido Popular como presidente autonómico entre las las opciones no sólo se barajaba el nombre de Asier Antona sino también el de Australia Navarro

Voz 3

01:13

que parece que qué hacíamos un planteamiento de o lo tomas o lo dejas no ir después de venir de un de una permanente nuestra en la que nosotros hemos hecho una sesión importantísima para facilitar el acuerdo no cabe en cabeza humana que yo diga pues ahora como como me lo quiero cargar me quiero cargarle propio acuerdo voy a ponerle condiciones a los otros partidos