Las noticias de Castilla y León, 17:02 (21/06/2019)

Voz 1136

00:15

Pepe Lera el secretario provincial del PSOE Antich ha comunicado verbalmente de forma taxativa al alcalde de Toro Tomás del bien su expulsión del Partido Socialista así lo ha confirmado el propio Tomás del bien no obstante mientras el comunicado oficial del PSOE ya daba por hecha la expulsión de Thomas del bien el secretario de Organización Provincial Eduardo Folgado decía ante los medios que oficialmente no hay ninguna decisión tomada así que la dirección del partido no se reúne hasta el lunes para valorar los acontecimientos por su parte Tomás desvían ha preferido guardar silencio por el momento aunque anuncia que no va a renunciar ni a la alcaldía de toro ni al puesto de diputado provincial no obstante si ha usado una palabra para definir lo ocurrido