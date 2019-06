Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:03 (21/06/2019)

la valenciana Arcadi España al nuevo conseller de Obras Públicas anunciado que Ferrocarrils de la Generalitat será una de las piezas fundamentales de su trabajo para estos cuatro próximos años para darle un nuevo impulso de hecho esta mañana ha visitado sus instalaciones ya calificado a esta empresa de fundamental para la movilidad de la que no debemos nos debemos sentir orgullosos

Voz 5

01:09

escuchando al sol perfectamente legales con unos cristales que un especialista no diga que no va a solucionar nuestras necesidades Si va a necesitar un filtro uno en de la utilidad que le vayamos a Barack hizo que todo el intentar minimizar riesgos y el primeros comprar siempre unas gafas de sol con un esfuerzo que no sea consejos asesor y de cuál es la mejor