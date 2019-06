Escucha las noticias de las 18:00 (21/06/2019)

las tardes los jueces creen que hay un aspecto que se podría haber hecho de otra manera pero que ellos no podían tocar la calificación jurídica cada miembro de la manada ha sido condenado por un único delito continuado de violación con agravantes y el Supremo cree que cada uno tendría que haber sido condenado por cinco delitos de violación y las cuentas que echan en el alto tribunal dibujan una sentencia que ha no se producirá pero que podría haber superado los cincuenta años de cárcel para cada uno esto es algo que los tres magistrados y las dos magistradas explicarán en la sentencia cuando conozcamos los detalles y en lo que se basan en una jurisprudencia extensa sobre la coautoría de los delitos esta calificación que consideran errónea era algo que llegados a este punto no podía modificar pero la advertencia quedará reflejada en la resolución

Voz 0460

02:04

el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carla que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta lo de llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me enerva realmente escuece expresamente porque yo creo que no es piratería sino borrones