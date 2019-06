Escucha las noticias de las 21:00 (21/06/2019)

Voz 0825

00:59

la otra decisión del ámbito de la justicia llegaba hoy desde un juzgado de Murcia ha absuelto a los creadores de la webserie yonquis porque se dedicaban sólo a publicar enlaces no contenido audiovisual que era cosa de terceros no se obtenido ninguna evidencia dice la resolución de que alguno de los acusados hubiera accedido al mega servidor para subir contenidos tramo ordenó un ataque contra Irán hilo freno porque no habría sido proporcionado dio marcha atrás diez minutos antes cuando le informaron de que habría causado unos ciento cincuenta muertos y lo frenó según ha explicado porque esa respuesta al derribo de un dron estadounidense no habría sido proporcionada lo hacen es que dentro de nada es definitivo hasta el final porque las cosas cambian teníamos salvo listo para actuar