Escucha las noticias de las 03:00 (22/06/2019)

una decisión que pone suspensión al menos de momento la tensa escalada que mantienen Irán y Estados Unidos la Guardia Revolucionaria responsable del derribo del avión espía también manifestó haber medido su respuesta de la madrugada del jueves ayer el jefe de la Fuerza Aeroespacial precisó que tuvieron la oportunidad también de derribar otro aparato con treinta y cinco estadounidenses a bordo pero que optaron por no hacerlo el ministro de Exteriores iraní Javad Sharif que amagado con elevará la A1 el incidente del dron ha subrayado que Irán defenderá sin fisuras sus aguas sus tierras y sus cielos irán considera que estadounidense violó su espacio aéreo desde de madrugada ayer presentó una serie de restos de lo que parecía ser de fuselaje de una nave para respaldar su versión Estados Unidos sostiene que su dron jamás penetró en el espacio aéreo iraní todo lo ocurrido en resumen deja entrever un deseo de no ir a la guerra que han expresado los líderes de los dos países algo que no obstante corre peligro de quedar en nada por la ausencia de vías diplomáticas efectivas para rebajar la tensión actual

los jueces consideran por unanimidad que Cataluña no tiene competencia para prohibir la práctica del fracking esto no significa en cambio que las comunidades autónomas no tengan derecho a establecer determinadas condiciones para la práctica de este tipo de explotaciones pero lo que no pueden es prohibirlas de forma general ni ordenar medidas imperativa sobre su suspensión porque la ordenación de esta competencia es del Estado Cataluña no puede en consecuencia suprimir el fracking de forma unilateral como tampoco tienen derecho a la devolución de una parte de la subasta de CO2 que hace el Estado eso también es competencia y monopolio del Estado