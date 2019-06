Escucha las noticias de las 04:00 (22/06/2019)

eso es lo que quiero decir es que no hay manipulación de ningún tipo que todo lo que yo estoy declarando sobre esto es la verdad absoluta sin novio información mi abogado no pide que se entreguen los ordenadores sí estaban los ordenadores vacío es absurdo no tiene ningún sentido esa es la principal prueba de que yo no estimó entiendo que mienten y lo comprendo que usted defiende a sus clientes miente sus clientes

Voz 0460

03:12

el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar es si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carla que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo de llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me escuece especialmente porque yo creo que no es piratería sino o romerías